CPFL Energia recebe reconhecimento internacional por programa que leva eficiência energética a hospitais e famílias com UTI domiciliar

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A CPFL Energia foi reconhecida internacionalmente pelo Programa CPFL Energia para a Saúde: Energia que Cuida de Vidas, vencedor da categoria Eficiência Energética do Prêmio OLACDE de Excelência Energética 2026, uma das principais iniciativas de reconhecimento do setor energético da América Latina e do Caribe. O programa reúne as iniciativas CPFL nos Hospitais e UTI Domiciliar, que utilizam recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para promover economia de energia e gerar impactos sociais.

O reconhecimento ocorreu no dia 7 de outubro, durante a XI Semana de la Energía, em Santo Domingo, na República Dominicana. Promovido pela Organização Latino-Americana e Caribenha de Energia (OLACDE), o evento reúne autoridades, empresas, especialistas e representantes do setor energético da região. No dia 8 de outubro, representantes dos projetos vencedores participam do encontro “Projetos que Transformam: Experiências Vencedoras do Prêmio OLACDE à Excelência Energética 2026”, para compartilhar resultados e boas práticas com os participantes da Semana da Energia.

A edição de 2026 do prêmio registrou participação recorde, com 155 projetos inscritos de 21 países. Na categoria Eficiência Energética, foram 37 projetos concorrentes, o que amplia a relevância do reconhecimento conquistado pela CPFL Energia.

“Esse reconhecimento internacional representa uma importante validação do trabalho que estamos desenvolvendo para mostrar que a eficiência energética pode gerar impactos que vão muito além da economia de energia”, afirma Rafaele Lebani, diretor de Estratégia, Inovação e Excelência da CPFL Energia.

“Quando modernizamos a infraestrutura de um hospital ou ajudamos uma família que depende de equipamentos elétricos essenciais à vida, estamos contribuindo para que a energia cumpra seu papel de promover desenvolvimento, cuidado e qualidade de vida. É uma conquista que reconhece não apenas a tecnologia nos projetos, mas principalmente o impacto que conseguimos gerar na vida das nossas comunidades”, complementa.

Programa CPFL nos Hospitais

Lançado em 2019, o CPFL nos Hospitais é um programa de eficiência energética voltado à modernização da infraestrutura de hospitais públicos, filantrópicos e beneficentes nas áreas de concessão das distribuidoras do Grupo CPFL.

Desde o lançamento em 2019, foram R$ 372,5 milhões investidos, com 635 hospitais modernizados e outros 78 projetos em execução. As iniciativas têm potencial de beneficiar aproximadamente 17,7 milhões de pacientes.

Os projetos são desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada instituição e podem incluir a instalação de sistemas de geração de energia solar, substituição de lâmpadas convencionais por tecnologia LED, modernização de sistemas de climatização e refrigeração e melhorias na infraestrutura elétrica.

Além de contribuir para a redução dos custos operacionais dos hospitais, as ações promovem o uso de fontes renováveis e reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Entre novembro de 2019 e julho de 2026, o CPFL nos Hospitais evitou a emissão de mais de 8 mil toneladas de CO₂, o equivalente ao plantio de mais de 48 mil árvores.

O programa também acumula outros reconhecimentos. Em 2021, recebeu da Organização das Nações Unidas (ONU) o reconhecimento SDG Good Practices, relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em 2025, conquistou o 1º lugar na categoria Transição Energética do Prêmio SP Carbono Zero, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo.

Programa UTI Domiciliar

Complementando a atuação nos hospitais, o programa UTI Domiciliar leva soluções de eficiência energética a famílias que possuem pessoas dependentes de equipamentos elétricos essenciais à vida, como aparelhos respiratórios e outros equipamentos de suporte à vida.

Para essas famílias, a energia elétrica é parte fundamental do cuidado. Por isso, o projeto utiliza recursos do PEE da ANEEL para contribuir com a redução do consumo e dos gastos com energia.

A partir da identificação das famílias elegíveis e da avaliação das características de cada residência, podem ser instalados sistemas fotovoltaicos e realizadas trocas de lâmpadas ineficientes por modelos LED, contribuindo para a redução da conta de energia.

O projeto já beneficia mais de 300 famílias na área de concessão do Grupo CPFL.

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