A vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a redução da oferta de consultas de clínico geral e pediatria na UBS Mathiensen.

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Segundo a parlamentar, informações encaminhadas ao seu gabinete apontam que as consultas de clínico geral, que anteriormente eram realizadas às segundas, terças e quintas-feiras, teriam sido reduzidas para dois dias por semana, com a retirada dos atendimentos às terças-feiras. A justificativa relatada seria a falta de uma sala disponível para a realização das consultas.

Ainda de acordo com a vereadora, o gabinete também recebeu reclamações sobre a redução dos atendimentos pediátricos, que teriam passado de quatro para dois dias por semana, além de relatos de cancelamentos e remarcações frequentes de consultas, gerando preocupação entre as famílias que dependem do serviço público de saúde.

Talitha questiona menor número

“Precisamos entender o que está acontecendo e por que os atendimentos foram reduzidos. A população precisa ter acesso às consultas médicas, principalmente quando falamos de cuidados com a saúde das crianças e de atendimento básico”, aponta.

No requerimento, Talitha questiona se a prefeitura pretende restabelecer os dias de atendimento; quais providências estão sendo adotadas para solucionar possíveis problemas de estrutura física e falta de consultórios; quais foram os motivos das mudanças; quando ocorreram e qual é o número médio de consultas pediátricas realizadas antes e depois da redução.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (13) e encaminhado à prefeitura para resposta.

Roberta Lima discute destinação de emendas impositivas com secretária de Fazenda

A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na sexta-feira (9) com a secretaria municipal de Fazenda, Simone de Inácio França Bruno, para tratar de assuntos relacionados ao projeto de lei nº 106/2026, que trata da lei orçamentária anual de 2027 e está em tramitação na Câmara. O encontro teve como foco principal as emendas impositivas, instrumento que permite aos vereadores definir em quais obras, programas ou serviços parte dos recursos do orçamento municipal será aplicado.

Durante a reunião, foram discutidos aspectos técnicos e orçamentários relacionados à apresentação e à execução das emendas, buscando assegurar que os recursos sejam destinados de maneira adequada, observando as exigências legais e as necessidades do município.

Roberta destacou a importância do diálogo entre os poderes Legislativo e Executivo para garantir maior eficiência na aplicação dos recursos públicos. “As emendas impositivas são uma ferramenta importante para atendermos demandas da população e contribuirmos com melhorias em diferentes áreas da cidade. Essa conversa foi fundamental para esclarecer questões técnicas e buscar garantir que os recursos sejam destinados de forma responsável e eficiente”, afirmou a parlamentar.

Segundo Roberta, a reunião também serviu para levantar informações que poderão subsidiar futuras ações do mandato. “Nosso trabalho na causa animal não se limita aos animais domésticos. A proteção da fauna silvestre também precisa estar presente nas políticas públicas, especialmente em uma cidade que convive diariamente com diferentes espécies em áreas urbanas e ambientais”, concluiu.