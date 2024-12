O estado de São Paulo é recordista em geração de vagas formais de trabalho no País e já viabilizou 609 mil postos entre janeiro e outubro, uma média quase 2 mil empregos criados por dia, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo é 21% maior que o acumulado no mesmo período do ano passado, quando a geração foi de 502 mil.

O Estado responde a 28,7% das vagas com carteira assinada abertas em todo o Brasil. São Paulo também atingiu a menor taxa de desocupação desde o início da série histórica, iniciada em 2012, de apenas 6%, ficando abaixo da média nacional e da região Sudeste. Os dados são apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) via Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Para efeito comparativo, a taxa era praticamente duas vezes maior em 2020, 12,4% no primeiro trimestre daquele ano – ou seja, antes da pandemia da Covid-19.

“São Paulo está à frente na recuperação econômica do Brasil. O aumento expressivo de vagas em 2024 reflete a confiança dos empresários e a eficácia das políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda. Estamos priorizando ações que conectem trabalhadores às oportunidades de forma ágil e eficiente”, explica Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

O Caged destaca ainda que o setor de serviços liderou a criação de novos postos de trabalho, com 349,6 mil vagas, seguido pela indústria (133,7 mil), comércio (68,5 mil), construção civil (46,5 mil) e agropecuária (10,6 mil). Comparado ao saldo total de 2023, que foi de 380 mil vagas, o estado apresentou um crescimento significativo na geração de empregos formais, mesmo faltando dois meses para o encerramento de 2024.

A geração de emprego é reflexo dos esforços do Governo de São Paulo em melhorar o ambiente de negócios e fortalecer a parceria com a iniciativa privada, por meio de diretrizes do plano Direção Certa, que reúne ações para modernizar a máquina pública, dar mais eficiência aos gastos e melhorar a capacidade de investimento do Estado.

Posto de Atendimento ao Trabalhador

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), tiveram papel fundamental nesse processo de intermediação de mão de obra. De janeiro a novembro de 2024, os PATs disponibilizaram 399 mil vagas de emprego, um crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2023, quando o número foi de 314 mil. Além de vagas de emprego e atualização de cadastro, os PATs oferecem serviços como habilitação ao Seguro-Desemprego e orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital.

A eficiência do programa é comprovada por histórias como a de Aislan Vilela, 30 anos, morador de Bertioga, no litoral. Após duas semanas desempregado, ele conseguiu uma vaga em uma grande rede de atacarejo. “Foi pelo PAT que consegui um bom emprego. Sem esse serviço, não teria acesso a uma vaga tão boa. Agora posso passar o Natal e o Ano Novo com dinheiro para ajudar nas contas e comprar presentes para minha família”, comemora.