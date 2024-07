SPFWN58: As joias da rainha

O nome quer dizer rainha. Na vida teimosia e ousadia. A memória conta a história de muitas ideias, do que viu e criou, um jeito de contar moda que não existia. Das experiências, joias. Do que está por vir, novos olhares, interpretações.

Com curadoria de Renato de Cara, o São Paulo Fashion Week homenageia, em sua 58a edição, a jornalista, editora e diretora criativa Regina Guerreiro, uma das lendas vivas da moda brasileira.

“Convidado para pensar uma curadoria de artes visuais que fizesse sentido para homenagear Regina Guerreiro, pensei imediatamente na suntuosidade de outras majestades, onde a ousadia e autenticidade permitem o deboche e as construções inusitadas que a moda adora, se alimenta e se apropria”, explica Renato.

Criadora, visionária, dona de uma ironia refinada, lapidada em imagens e textos que provocam e apontam caminhos e reviravoltas, com ela o futuro chega embutido no passado.

“Ontem: Paixão fulminante!! A tal da MODA me seduziu e passei minha vida falando dela. Hoje: Emoção tipo “explode coração”. O SPFW Memória lembrando e falando de mim”, celebra Regina.

Às vésperas de completar o ciclo inicial projetado de 30 anos de construção de uma cultura de moda no país, o São Paulo Fashion Week celebra a importância da memória para o reconhecimento da história recente da moda brasileira e fortalecimento da mesma enquanto coletivo.

O SPFW N58 acontecerá de 16 a 21 de outubro, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, e no Iguatemi São Paulo, além de desfiles externos em outros pontos da cidade.

Sobre o SPFW: Com 29 anos SPFW é um dos mais completos exemplos de como a economia criativa pode ser usada como estratégia de desenvolvimento para a cidade e o país. O evento cumpre um papel articulador e provocador, transcendendo o mundo da moda e estabelecendo-se como ponto de convergência de diversas redes criativas. Com investimentos que superam 1 bilhão de reais, o SPFW já recebeu mais de 3 milhões de pessoas e a transmissão de seus conteúdos pela TV e Internet alcançou mais de 1 bilhão de pessoas em cerca de 100 países. Mais que evento e mais que moda, o São Paulo Fashion Week é uma experiência relevante, estimulante, inspiradora e transformadora para todos os que se conectam à plataforma.

