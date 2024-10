A FM2S Educação e Consultoria, startup sediada no Parque Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), acaba de lançar o curso “LinkedIn Avançado: construção de marca pessoal e networking profissional”, uma capacitação 100% online e gratuita, desenvolvida para profissionais que buscam aprimorar suas habilidades na maior rede profissional do mundo.

Com duração de 10 horas, a iniciativa foi desenvolvida pelo time da FM2S, formado por profissionais das melhores instituições do País – como Unicamp, Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual Paulista (Unesp), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) –, com base em décadas de experiência no mercado e nas melhores práticas do setor.

O conteúdo abrange estratégias para otimização de perfil, gestão de marca pessoal e técnicas para construir uma rede de contatos sólida e estratégica. O objetivo é capacitar os participantes a usarem de forma eficaz as ferramentas do LinkedIn, elevando sua visibilidade e atraindo oportunidades profissionais.

“Nosso propósito com este curso é oferecer conhecimento prático e acessível a todos que querem se destacar no mercado de trabalho. O LinkedIn é uma ferramenta fundamental para quem busca recolocação ou ascensão profissional, e nosso intuito é preparar esses profissionais para que possam usar a plataforma de forma estratégica, aumentando suas chances de sucesso”, destaca Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S.

A iniciativa é voltada a um público vasto: desde estudantes universitários e recém-formados, até profissionais em transição de carreira e pessoas que buscam fortalecer sua presença e marca pessoal no mercado.

A capacitação é dividida em módulos práticos sobre criação e otimização de perfis, engajamento, segurança e privacidade, além de abordar as tendências e novidades da plataforma.

A instrutora é Gabriela Gazola, executiva com vasta experiência em organizações sem fins lucrativos e no setor corporativo, especializada em parcerias estratégicas e iniciativas de ESG (Environmental, Social, and Governance) e RSE (Responsabilidade Social Empresarial). Ela atuou em organizações como Dndi, World Wide Fund for Nature (WWF), Unicef, Make-A-Wish e Aldeias Infantis SOS.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro, em https://fm2s.com.br/cursos/linkedin-avancado. O acesso é válido por um ano após a inscrição, com um mês de suporte e certificado incluso. As aulas podem ser assistidas no próprio ritmo, de acordo com a disponibilidade de cada pessoa.

Outros cursos grátis da Startup

Além dessa novidade, a startup sediada na Unicamp disponibiliza mais 12 cursos gratuitos com certificado, abrangendo temas como Lean Seis Sigma, empreendedorismo, melhoria contínua, gestão da qualidade, de pessoas, projetos e liderança, entre outros.

As inscrições podem ser feitas por qualquer pessoa interessada, em https://www.fm2s.com.br/cursos/gratuitos, onde também está disponível a lista completa das capacitações.

Sobre a FM2S

A FM2S é uma empresa de consultoria e treinamento, comprometida em promover excelência em gestão estratégica. Com um time formado por universidades consideradas as melhores do País – como USP, Unicamp, Unesp e FGV e ESPM – e uma metodologia baseada em conhecimento sólido e experiência prática, a startup já impactou mais de 600.000 carreiras por todo o Brasil. Mais informações podem ser obtidas em fm2s.com.br ou pelo WhatsApp, em (19) 99132-0984.