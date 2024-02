Sumaré mantém o posto e segue sendo a 12ª cidade do Brasil que melhor aplica os recursos arrecadados em melhorias para a população. É o que aponta o Índice de Retorno do Tributo Municipal (IRTM), um estudo da empresa Assertif. De acordo com a análise, a cidade reverte de maneira eficiente as taxas e tributos pagos pela população, gerando crescimento em todas as áreas e qualidade de vida dos moradores.

O estudo mediu a capacidade das 100 maiores cidades do país de reverter os tributos arrecadados em serviços para a população. A análise levou em conta o desempenho dos municípios em todas as áreas, como infraestrutura, educação, saúde, segurança, mostrando o quanto essas áreas custam em termos de impostos tomados do PIB (Produto Interno Bruto). As cidades que oferecem os melhores resultados em serviços públicos e com menor custo em tributos receberam as notas mais altas no ranking. Confira o ranking e detalhes do estudo em: www.retornometro.com.br.

“É com grande alegria e orgulho que recebemos o resultado do ranking. Desde 2017, trabalhamos com muito empenho, planejamento e respeito com os gastos públicos para ofertar melhorias e investimentos em todas as áreas. Implantamos novas unidades de saúde e escolas, ampliamos a oferta de vagas nas escolas municipais, transformamos a cidade em um canteiro de obras, investindo em onfraestrutura e mobilidade urbana, ampliamos os projetos sociais, as ações de segurança foram reforçadas e nossa cidade está cada dia mais verde. Trabalhamos em prol da população e para oferecer serviços de excelência, que contribuam para a qualidade de vida e que façam nossos moradores terem orgulho de viver em Sumaré”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Desde 2017, a cidade vem crescendo. Com trabalho sério e planejamento, as finanças foram recuperadas, os salários do funcionalismo regularizados e agora são antecipados e/ou pagos em dia e houve a retomada de serviços básicos e o desenvolvimento econômico da cidade. Com isso, foi possível investir em melhorias toda a cidade.

Quinze novas unidades de saúde foram entregues, diversas unidades de saúde foram reformadas e revitalizadas novos leitos foram implantados na UPA Macarenko e foram entregues novas ambulâncias e equipamentos. Também foram implantados os Centros Especializados de Saúde, inéditos na região e que têm parceria com o Fundo Social de Solidariedade: são duas unidades do Centro da Criança, o Centro de Longevidade, para assistência da Melhor Idade a partir dos 50 anos, a Base de Excelência da Mulher, para atendimento exclusivo do público feminino, e a Base de Excelência do Homem, para atendimento médico e laboratorial exclusivo para a classe masculina. E está em fase final a construção da UPA Área Cura.

As obras de infraestrutura e mobilidade urbana ocorrem por toda a cidade. Houve remodelação, revitalização e construção de novas avenidas, estradas e pontes, como a Estrada Municipal Américo dos Santos Ribeiro (PPG) e a ponte do Maria Antonia. A rodovia Adauto Campo Dall’Orto, também conhecida como José Lozzano Araújo, que liga Sumaré a Paulínia foi duplicada e Estrada Miketo Ito, a Estrada do Barreiro, ganhou sua segunda ponte e foi recuperada. O Programa de Recape Contínuo (PRC) segue levando asfalto novo e de qualidade para todas as regiões, com auxílio de emendas do deputado Dirceu Dalben. Desde 2017, mais de 6 milhões de m² de pavimentação foi feita, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas e pedestres.

E um sonho antigo está se tornando realidade: a construção do viaduto de ligação do centro com a região de Nova Veneza! Além disso, também estão em construção do viaduto do Jardim Primavera, em parceria com a RUMO Logística, e o viaduto que liga Sumaré (Parque Bandeirantes) e Hortolândia (Jardim Nova Europa), por intermédio do deputado Dirceu Dalben.

Desde 2017, cerca de 3 mil novas vagas foram criadas do Ensino Infantil à Graduação. Foram implantadas aulas de robótica, as salas de aula contam com ar condicionado, lousa digital e cortina antichamas, novas escolas municipais foram entregues, assim como polos da ETEC, FATEC e Univesp.

A segurança pública de Sumaré foi modernizada. Para proteger a população, o sistema de videomonitoramento foi ampliado. Câmeras de videomonitoramente inteligentes foram instaladas nas principais entradas e saídas da cidade. A Guarda Municipal também passou a operar com tablets e rádios digitais criptografados, agilizando as ocorrências e atendimento à população. Na sede da GM, foi implantada a CECOM (Central de Comunicação e Monitoramento), um novo sistema operacional que integra o atendimento à população, monitoramento da cidade e despacho de ocorrências.

Novos espaços de lazer, praças e playgrounds foram construídos, incentivando a interação social e prática esportiva. E Sumaré segue bem cuidada, crescendo de maneira sustentável. Os cuidados vão além do plantio de mais de 50 mil mudas de árvores, limpeza de rios e da recuperação de áreas verdes e de oficinas sustentáveis, incluindo as oficinas de decoração de natal que utilizam materiais recicláveis e reutilizados, realizadas pelo Fundo Social. A intenção é conscientizar a população, estimulando iniciativas de conservação, reciclagem e respeito à natureza.

Com trabalho sério, Sumaré se tornou mais atrativa, recebendo novos empreendimentos e empresas, gerando mais emprego e renda!