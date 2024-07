Pesquisa realizada em Sumaré em julho traz o vice-prefeito Henrique do Paraíso na liderança.

O candidato oficial do governo Éder Dalben e o líder do governo Willian de Souza estão rigorosamente empatados no segundo lugar, com diferença de 0,2 pontos.

Levantamento da Ágili pesquisa traz Henrique com 24,5%, William com 12,9% e Éder com 12,7%. Outro nome que aparece na lista bem posicionado é Wellington da Farmácia, com 7,5%

Quem vai pro segundo turno com Henrique?

pesquisa eleitoral realizada na cidade de Sumaré SP está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número SP-09779/2024 está devidamente registrada e apta para divulgação.

Pesquisa quantitativa, com 600 entrevistas, realizada com eleitores moradores de SUMARÉ/SP maiores de 16

anos. Utiliza entrevistas por telefone, com aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra

representativa do eleitorado em estudo.

O nível de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4,0% pontos percentuais para mais

ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. FONTE DOS DADOS: IBGE Censo 2010,

TSE Maio/24.