O plenário da Câmara Municipal recebe a primeira audiência pública de implantação do Campus Sumaré do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). O evento acontece nesta quinta-feira (8), às 19h30, com participação aberta a toda a população.

A audiência pública integra o processo de implantação do novo campus. Durante o evento, serão apresentadas informações sobre a instituição e os Eixos Tecnológicos que poderão orientar a futura oferta de cursos da unidade. Os cursos ainda serão objeto de consulta e definição nas próximas etapas do processo.

Atualmente, o IFSP já desenvolve, em parceria com instituições municipais, atividades gratuitas de qualificação profissional em Sumaré nas áreas de auxiliar de almoxarifado, matemática, boas práticas na manipulação de alimentos, jogos dramáticos e inclusão digital para a terceira idade, além de projetos de iniciação científica.

O Campus Sumaré terá sede na Avenida Saudade

no bairro Planalto do Sol, em imóvel onde anteriormente funcionava uma fábrica. O espaço passará por obras de adequação e, após essa etapa, há previsão de recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) para aquisição de equipamentos e mobiliário.