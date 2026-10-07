Rafael Piovezan acompanha consultas nas escolas

Prefeito Rafael Piovezan acompanha início de consultas oftalmológicas nas escolas municipais



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O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, acompanhou o início do Projeto Visão do Futuro na ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”. A iniciativa da Prefeitura, realizada por meio das secretarias de Saúde e de Educação, leva atendimento oftalmológico diretamente às escolas da Rede Municipal de Ensino.

A ação facilita o acesso das crianças às consultas e exames e permitirá a identificação precoce de possíveis alterações na visão que possam interferir no aprendizado e no desenvolvimento. Nesta primeira etapa, 750 alunos serão atendidos, com previsão de chegar a 3 mil crianças até o fim deste ano e outras 3 mil em 2027.

O investimento total previsto é de R$ 840 mil, com recursos próprios da Prefeitura. Até o momento, 694 crianças já foram atendidas pelo Projeto, com indicação para 114 novos óculos.

“Estamos levando o atendimento de saúde para dentro da escola, facilitando a vida das famílias e cuidando das nossas crianças. Uma dificuldade para enxergar pode interferir diretamente no aprendizado e muitas vezes passa despercebida. Com o Visão do Futuro, conseguimos identificar essas situações de forma precoce e, quando houver necessidade, garantir também os óculos gratuitamente. É uma ação que une Saúde e Educação e que vai atender 6 mil alunos entre 2026 e 2027, ampliando o cuidado com a saúde visual das nossas crianças”, ressaltou o prefeito Rafael Piovezan.

Cada criança passa por consulta com médico oftalmologista e cinco exames: biomicroscopia, tonometria, teste ortóptico, teste de visão de cores e potencial de acuidade visual. A equipe é formada por médico oftalmologista e enfermeiro, com acompanhamento de um professor da unidade durante os exames. Somente alunos com autorização dos pais ou responsáveis participam do atendimento.

“Estamos aproximando o serviço de Saúde da criança e da família. A capacidade é de até 180 atendimentos por dia, com previsão de até 750 atendimentos em cada etapa de atendimento. E esse trabalho não termina nesta primeira ação: o projeto continuará nos meses de outubro, novembro e dezembro, com as escolas organizadas por território, considerando a proximidade entre as unidades e facilitando a logística dos atendimentos”, explicou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.

Um dos diferenciais do projeto é o fornecimento gratuito de armações e lentes para os alunos que receberem indicação médica. A estimativa é que cerca de 15% dos estudantes atendidos necessitem de óculos.

“A visão está diretamente relacionada ao desenvolvimento e ao aprendizado das crianças. Ao longo do projeto, vamos contemplar alunos do 1º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino, ampliando o acesso a esse atendimento. Também serão atendidas crianças indicadas pelas próprias escolas que precisam de uma avaliação, inclusive alunos do Jardim I e II, garantindo que situações que poderiam passar despercebidas sejam identificadas e acompanhadas”, afirmou a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

A primeira etapa contempla seis escolas: CIEPs Carmelina Pellegrino Cervone, Dom Eduardo Koaik, Profª Therezinha Sbravatti e Angélica Tremacoldi, além da ADI Dr. Euvaldo de Queiroz Dias e Emefei Profª Maria Regina Carpim. Nesta fase inicial, são atendidos alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I. Ao todo, 25 escolas serão contempladas pelo projeto.

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