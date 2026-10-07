Notícia urgente- A Guarda Municipal de Americana (GAMA) interditou, na manhã desta quarta-feira (7), os acessos a um viaduto após um caminhão, que trafegava pela Avenida Antônio Lobo, colidir contra a parte superior da estrutura.

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De acordo com as informações iniciais, o veículo apresentava altura superior à permitida para o acesso ao viaduto e acabou atingindo a estrutura, causando danos.

URGENTE- vídeo Americana

Diante da ocorrência, equipes da GAMA realizaram a interdição das vias de acesso ao viaduto, incluindo o bloqueio da passagem pela parte superior, como medida preventiva para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras foram acionadas para realizar a avaliação da estrutura e adotar as providências necessárias. Após a análise técnica, serão definidos os procedimentos para os reparos no viaduto.

A GAMA orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas e a respeitarem a sinalização e os bloqueios realizados no local.