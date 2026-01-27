Policiais militares prenderam os acusados no Residencial Ypiranga e no Jardim Primavera

Equipes do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI) prenderam nesta segunda-feira (26) um homem por tráfico de drogas no Residencial Ypiranga e capturaram uma mulher, procurada pelo crime de furto, no Jardim Primavera.

O primeiro caso ocorreu na parte da manhã, durante patrulhamento de policiais pela Rua Onze. Um homem foi abordado após tentar fugir ao perceber a presença policial. Com ele foram localizados entorpecentes em diversas substâncias, totalizando aproximadamente 0,840 kg de maconha, 0,140 kg de crack, 0,060 kg de dry, 0,045 kg de ice, 0,095 kg de haxixe e 0,095 kg de cocaína, além de R$ 219,00 em dinheiro e um aparelho celular. O indivíduo confessou a prática do tráfico de drogas e foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu preso.

E durante a tarde, na Avenida da Amizade, PMs abordaram uma mulher em atitude considerada suspeita. Após a abordagem, foi constatada a existência de um mandado de prisão preventiva em seu desfavor pelo crime de furto – artigo 155 do Código Penal. A ocorrência foi apresentada no distrito policial, onde a mulher permaneceu presa.