Hortolândia contrata 75 novos professores para a rede municipal

Prefeitura iniciou contratação de profissionais selecionados via concursos públicos promovidos pelo município

Hortolândia continua a realizar ações importantes para fortalecer a educação pública municipal. A Prefeitura iniciou a contratação de 75 novos professores. Os primeiros docentes convocados compareceram no Centro de Formação dos Profissionais em Educação (CFPF) Paulo Freire, nesta quinta-feira (22).

De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, os novos profissionais foram selecionados por meio de concursos públicos realizados recentemente pelo município. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do município, edição do dia 14 deste mês.

Os novos contratados irão atuar nas modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial. A previsão é que os novos professores comecem a trabalhar nas escolas no início do ano letivo da rede municipal de ensino.

Antes do início das convocações, na manhã desta quinta-feira, a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Simone Cristina Locatelli , recepcionou os primeiros professores contratados.

“Essa nova contratação de professores é mais que uma necessidade administrativa. É um gesto de cuidado com as nossas crianças, nossas escolas e com toda a comunidade. Quando fortalecemos nossas equipes, garantimos mais qualidade no ensino”, destacou a secretária.

CRONOGRAMA INÍCIO ANO LETIVO

Em Hortolândia, o cronograma do ano letivo na rede municipal de ensino começa no dia 4/2, quando acontecerá o planejamento nas escolas. No dia seguinte, 5/2, será realizada a reunião com pais, famílias e responsáveis. Já no dia 6/2, será o início das aulas.

Ainda no dia 4/2, a Secretaria de Educação Ciência e Tecnologia abre oficialmente o ano letivo com a Jornada Pedagógica, evento de formação voltado para professores e profissionais de educação.

Em paralelo a isso, antes da volta às aulas, a Prefeitura de Hortolândia segue com os serviços de manutenção nas escolas municipais.

Também nesta semana, a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social iniciou o envio dos uniformes escolares de verão para as escolas municipais.

