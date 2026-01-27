A equipe da CPFL Paulista, com o apoio da Polícia Civil, encontrou fraudes em um açougue em Hortolândia. Durante a inspeção, realizada nesta segunda-feira, dia 26, foi constatada irregularidade no sistema de medição.

A perícia do Instituto de Criminalística (IC) foi acionada e foi registrado um boletim de ocorrência. No momento da inspeção, a medição registada foi de aproximadamente 114 amperes por fase, indicando que vários equipamentos estavam ligados ou que havia alta demanda.

Medição em 114 amperes por fase, indicando alto consumo  (Foto: Divulgação CPFL)

Açougue também tinha carne imprópria

Outro problema identificado pela polícia no estabelecimento foi a presença de carnes impróprias para o consumo. A situação foi registrada pelas autoridades competentes.

A CPFL reforça que o furto de energia é crime previsto no Código Penal, podendo quem pratica responder por ele e ser condenado a pagar multa e reclusão que pode chegar a até quatro anos. Se houver fraude no medidor, pode haver enquadramento também pelo crime de estelionato.

Fraudar o sistema de fornecimento de energia elétrica é prejudicial a toda a população. Além de colocar em risco a segurança da rede, os custos oriundos deste desvio podem ser repassados a todos os consumidores quando houver reajustes nas tarifas. Por isso, é importante que todos contribuam com denúncias pelos canais oficiais da CPFL Paulista – tudo é feito de forma completamente anônima.

A colaboração da população é fundamental para garantir um fornecimento seguro e justo para todos. Qualquer suspeita de irregularidade pode ser denunciada de forma totalmente anônima pelo aplicativo CPFL Energia ou no site www.cpfl.com.br/fraude.

Combate a fraudes
A CPFL Paulista realiza ações contínuas para combater fraudes e furtos de energia em toda a área de concessão, com o apoio das forças policiais. Além das fiscalizações em campo, a companhia investe em tecnologias avançadas, como sistemas de inteligência artificial para identificar anomalias no consumo e medidores blindados para grandes consumidores.

Sobre a CPFL Energia

Com 113 anos de atuação, a CPFL Energia é um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro, com presença nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Atende cerca de 10,7 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, sendo a maior distribuidora do país em volume de energia fornecida, com mais de 13% de participação no mercado nacional.

Ação contou com o apoio da Polícia Civil (Foto: Divulgação/CPFL)

Na geração, possui 4.226 MW de capacidade instalada, 100% proveniente de fontes renováveis. A companhia opera ainda 6.400 km de linhas de transmissão e 88 subestações. Por meio da CPFL Soluções, oferece soluções integradas em energia, como comercialização, gestão, eficiência, infraestrutura e geração distribuída.

Com ações listadas no Novo Mercado da B3, a CPFL também se destaca por seus investimentos sociais nas áreas de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL. Desde 2017, faz parte da State Grid, maior empresa de energia elétrica do mundo.

