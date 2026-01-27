A equipe da CPFL Paulista, com o apoio da Polícia Civil, encontrou fraudes em um açougue em Hortolândia. Durante a inspeção, realizada nesta segunda-feira, dia 26, foi constatada irregularidade no sistema de medição.

A perícia do Instituto de Criminalística (IC) foi acionada e foi registrado um boletim de ocorrência. No momento da inspeção, a medição registada foi de aproximadamente 114 amperes por fase, indicando que vários equipamentos estavam ligados ou que havia alta demanda.

Açougue também tinha carne imprópria

Outro problema identificado pela polícia no estabelecimento foi a presença de carnes impróprias para o consumo. A situação foi registrada pelas autoridades competentes.

A CPFL reforça que o furto de energia é crime previsto no Código Penal, podendo quem pratica responder por ele e ser condenado a pagar multa e reclusão que pode chegar a até quatro anos. Se houver fraude no medidor, pode haver enquadramento também pelo crime de estelionato.

Fraudar o sistema de fornecimento de energia elétrica é prejudicial a toda a população. Além de colocar em risco a segurança da rede, os custos oriundos deste desvio podem ser repassados a todos os consumidores quando houver reajustes nas tarifas. Por isso, é importante que todos contribuam com denúncias pelos canais oficiais da CPFL Paulista – tudo é feito de forma completamente anônima.

A colaboração da população é fundamental para garantir um fornecimento seguro e justo para todos. Qualquer suspeita de irregularidade pode ser denunciada de forma totalmente anônima pelo aplicativo CPFL Energia ou no site www.cpfl.com.br/fraude .

Combate a fraudes

A CPFL Paulista realiza ações contínuas para combater fraudes e furtos de energia em toda a área de concessão, com o apoio das forças policiais. Além das fiscalizações em campo, a companhia investe em tecnologias avançadas, como sistemas de inteligência artificial para identificar anomalias no consumo e medidores blindados para grandes consumidores.

Sobre a CPFL Energia

Com 113 anos de atuação, a CPFL Energia é um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro, com presença nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Atende cerca de 10,7 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, sendo a maior distribuidora do país em volume de energia fornecida, com mais de 13% de participação no mercado nacional.

Na geração, possui 4.226 MW de capacidade instalada, 100% proveniente de fontes renováveis. A companhia opera ainda 6.400 km de linhas de transmissão e 88 subestações. Por meio da CPFL Soluções, oferece soluções integradas em energia, como comercialização, gestão, eficiência, infraestrutura e geração distribuída.

Com ações listadas no Novo Mercado da B3, a CPFL também se destaca por seus investimentos sociais nas áreas de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL. Desde 2017, faz parte da State Grid, maior empresa de energia elétrica do mundo.