O SBT informa que a apresentadora Cariucha procurou a emissora para comunicar sua decisão de não dar continuidade aos seus projetos no canal.

Durante o período em que integrou o SBT, ela participou de atrações da programação, como Fofocalizando e o Programa do Ratinho, contribuindo com seu trabalho em diferentes formatos.

SBT agradece Cariucha

O SBT agradece a parceria e a dedicação da apresentadora ao longo desse período e deseja sucesso em seus próximos desafios profissionais.