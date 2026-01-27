Lula recebe Infantino e pede que Ancelotti traga a Copa para o Brasil
A Série A de 2026 terá a volta de três clubes que já disputaram o Brasileirão Betano nos pontos corridos (Athletico-PR, Coritiba e Chapeconse) e a estreia do Remo. O clube paraense disputou o Campeonato Brasileiro pela última vez em 2000 e será o segundo time da Região Norte do País a jogar nos pontos corridos, depois do Paysandu, que disputou sua última edição em 2005.
Nessa 1ª rodada, o atual campeão Flamengo vai estrear fora de casa contra o São Paulo, no MorumBIS. O Palmeiras, vice-campeão de 2025, jogará contra o Atlético-MG, também como visitante, na Arena MRV.
Em São Paulo, o Mirassol, grande surpresa da última edição, vai receber o Vasco no Estádio José Maria de Campos Maia, onde não perdeu nas 19 partidas de 2025.
Já o Corinthians vai jogar como mandante contra o Bahia, na Vila Belmiro, algo que vai acontecer pela primeira vez na história do Brasileirão.
No Rio, o Fluminense, 4º colocado em 2025, vai estrear contra o Grêmio num jogo em que o goleiro Fábio poderá bater mais recordes: jogador com mais participações (vai para sua 25ª), jogador com mais partidas disputadas (tem 743 jogos) e jogador mais velho a entrar em campo (terá 45 anos, 3 meses e 29 dias).
Confira abaixo o retrospecto dos confrontos da 1ª rodada do Brasileirão Betano 2026:
Atlético-MG x Palmeiras na história do Nacional (1937-2025):
71 jogos
24 vitórias do Atlético-MG
14 empates
33 vitórias do Palmeiras
80 gols do Atlético-MG
93 gols do Palmeiras
Internacional x Athletico-PR na história do BR (1937-2025):
61 jogos
24 vitórias do Internacional
17 empates
20 vitórias do Athletico-PR
82 gols do Internacional
68 gols do Athletico-PR
Coritiba x Red Bull Bragantino na história do Brasileirão (1937-2025):
9 jogos
4 vitórias do Coritiba
1 empate
4 vitórias do Red Bull Bragantino
13 gols do Coritiba
14 gols do Red Bull Bragantino
Vitória x Remo na história do Brasileirão (1937-2025):
8 jogos
3 vitórias do Vitória
2 empates
3 vitórias do Remo
6 gols do Vitória
8 gols do Remo
Fluminense x Grêmio na história do Brasileirão (1937-2025):
73 jogos
23 vitórias do Fluminense
17 empates
33 vitórias do Grêmio
80 gols do Fluminense
94 gols do Grêmio
Corinthians x Bahia na história do Brasileirão (1937-2025):
59 jogos
27 vitórias do Corinthians
16 empates
16 triunfos do Bahia
82 gols do Corinthians
61 gols do Bahia
Chapecoense x Santos na história do Brasileirão (1937-2025):
14 jogos
4 vitórias do Chapecoense
5 empates
5 vitórias do Santos
10 gols do Chapecoense
16 gols do Santos
São Paulo x Flamengo na história do Brasileirão (1937-2025):
77 jogos
29 vitórias do São Paulo
23 empates
25 vitórias do Flamengo
110 gols do São Paulo
91 gols do Flamengo
Mirassol x Vasco na história do Brasileirão (1937-2025):
2 jogos
2 vitórias do Mirassol
0 empate
0 vitória do Vasco
5 gols do Mirassol
2 gols do Vasco
Botafogo x Cruzeiro na história do Brasileirão (1937-2025):
74 jogos
19 vitórias do Botafogo
25 empates
30 vitórias do Cruzeiro
82 gols do Botafogo
105 gols do Cruzeiro
