Lula recebe Infantino e pede que Ancelotti traga a Copa para o Brasil

Vídeo Lula Infantino e Ancelotti

A Série A de 2026 terá a volta de três clubes que já disputaram o Brasileirão Betano nos pontos corridos (Athletico-PR, Coritiba e Chapeconse) e a estreia do Remo. O clube paraense disputou o Campeonato Brasileiro pela última vez em 2000 e será o segundo time da Região Norte do País a jogar nos pontos corridos, depois do Paysandu, que disputou sua última edição em 2005.

Nessa 1ª rodada, o atual campeão Flamengo vai estrear fora de casa contra o São Paulo, no MorumBIS. O Palmeiras, vice-campeão de 2025, jogará contra o Atlético-MG, também como visitante, na Arena MRV.

Em São Paulo, o Mirassol, grande surpresa da última edição, vai receber o Vasco no Estádio José Maria de Campos Maia, onde não perdeu nas 19 partidas de 2025.

Já o Corinthians vai jogar como mandante contra o Bahia, na Vila Belmiro, algo que vai acontecer pela primeira vez na história do Brasileirão.

No Rio, o Fluminense, 4º colocado em 2025, vai estrear contra o Grêmio num jogo em que o goleiro Fábio poderá bater mais recordes: jogador com mais participações (vai para sua 25ª), jogador com mais partidas disputadas (tem 743 jogos) e jogador mais velho a entrar em campo (terá 45 anos, 3 meses e 29 dias).

Confira abaixo o retrospecto dos confrontos da 1ª rodada do Brasileirão Betano 2026:

Atlético-MG x Palmeiras na história do Nacional (1937-2025):

71 jogos

24 vitórias do Atlético-MG

14 empates

33 vitórias do Palmeiras

80 gols do Atlético-MG

93 gols do Palmeiras

Internacional x Athletico-PR na história do BR (1937-2025):

61 jogos

24 vitórias do Internacional

17 empates

20 vitórias do Athletico-PR

82 gols do Internacional

68 gols do Athletico-PR

Coritiba x Red Bull Bragantino na história do Brasileirão (1937-2025):

9 jogos

4 vitórias do Coritiba

1 empate

4 vitórias do Red Bull Bragantino

13 gols do Coritiba

14 gols do Red Bull Bragantino

Vitória x Remo na história do Brasileirão (1937-2025):

8 jogos

3 vitórias do Vitória

2 empates

3 vitórias do Remo

6 gols do Vitória

8 gols do Remo

Fluminense x Grêmio na história do Brasileirão (1937-2025):

73 jogos

23 vitórias do Fluminense

17 empates

33 vitórias do Grêmio

80 gols do Fluminense

94 gols do Grêmio

Corinthians x Bahia na história do Brasileirão (1937-2025):

59 jogos

27 vitórias do Corinthians

16 empates

16 triunfos do Bahia

82 gols do Corinthians

61 gols do Bahia

Chapecoense x Santos na história do Brasileirão (1937-2025):

14 jogos

4 vitórias do Chapecoense

5 empates

5 vitórias do Santos

10 gols do Chapecoense

16 gols do Santos

São Paulo x Flamengo na história do Brasileirão (1937-2025):

77 jogos

29 vitórias do São Paulo

23 empates

25 vitórias do Flamengo

110 gols do São Paulo

91 gols do Flamengo

Mirassol x Vasco na história do Brasileirão (1937-2025):

2 jogos

2 vitórias do Mirassol

0 empate

0 vitória do Vasco

5 gols do Mirassol

2 gols do Vasco

Botafogo x Cruzeiro na história do Brasileirão (1937-2025):

74 jogos

19 vitórias do Botafogo

25 empates

30 vitórias do Cruzeiro

82 gols do Botafogo

105 gols do Cruzeiro