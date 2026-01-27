Americana: Parque Ecológico recebe sistema de drenagem de águas das chuvas

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” (Zoo Americana) está recebendo um sistema de drenagem para melhorar o escoamento das águas pluviais no passeio público. A intervenção é executada pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e deve ser concluída nesta sexta-feira (23).

O serviço, realizado na área atrás do recinto do aoudad, consiste na correção e instalação de um sistema de drenagem, com caixa coletora de água pluvial e poço de visita (PV).

“Essa intervenção é necessária, visto que a drenagem vai proporcionar o direcionamento e a contenção das águas das chuvas, melhorando o escoamento e evitando atingir o passeio público”, explicou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

“Com essa adequação técnica, será possível melhorar significativamente o escoamento, evitando o acúmulo superficial e impedindo que o volume de água atinja o passeio público, o que contribui para a preservação da infraestrutura existente e para melhores condições de uso do espaço”, completou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

