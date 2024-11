Supermercado aposta em BlackFriday este mês

O GoodBom Supermercados anunciou a nova campanha GoodFriday. Inspirada na tradicional Black Friday, a ação promocional vai acontecer durante todo o mês de novembro nas lojas físicas e também no e-commerce da rede. Com foco em oferecer produtos de alta qualidade a preços atrativos, a campanha abrange todos os setores do mercado e conta com um “esquenta” de descontos especiais todas as sextas-feiras, culminando na grande promoção do dia 29 de novembro, que trará os maiores descontos do ano.

Para Ricardo Cobacho, Diretor Comercial, o objetivo é aproveitar o clima de Black Friday e oferecer uma experiência de compra com condições diferenciadas aos clientes. “Sabemos que os consumidores esperam por grandes ofertas nesta época do ano, mas o GoodBom quer ir além. Queremos proporcionar descontos consistentes e produtos variados, para que os clientes possam fazer suas compras semanais ou antecipar as compras para as festas de fim de ano com mais tranquilidade”, afirma Ricardo.

GoodFriday: 29 de Novembro

O ponto alto da campanha será em 29 de novembro, última sexta-feira do mês, com a GoodFriday, dia em que os descontos serão ainda maiores e abrangem uma ampla seleção de produtos. A proposta é tornar essa data a melhor oportunidade para os consumidores realizarem compras em volume, aproveitando economias significativas.

“As ofertas desta GoodFriday estão realmente especiais. Estamos confiantes de que nossa seleção de produtos e preços exclusivos farão do GoodBom a melhor escolha para público neste período tão esperado”, comenta Ricardo.

O GoodBom se destaca pela variedade e qualidade, sendo reconhecido como uma das redes com as melhores opções do mercado. Durante a GoodFriday, os clientes encontrarão promoções especiais de grandes marcas, com a mesma garantia e qualidade. A campanha abrange frutas e legumes frescos, mercearia, carnes, peixes e itens para casa e cozinha, oferecendo uma experiência de compra completa.

Para garantir as melhores ofertas, o consumidor pode acompanhar as redes sociais e site oficial da rede, onde serão divulgadas as promoções semanais e também condições especiais para as compras realizadas pelo e-commerce. Além disso, clientes que aderirem ao programa de fidelidade “Club GoodBom” terão acesso a benefícios exclusivos e notificações antecipadas das ofertas.

Sobre o GoodBom Supermercado

O GoodBom é uma rede de supermercados que atualmente possui 13 lojas, distribuídas em 7 cidades: Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Mogi Mirim, Monte Mor, Campinas e Mogi Guaçu, e conta com mais de 2000 colaboradores.

A tradição do GoodBom, que possui mais de 90 anos de história e vem crescendo de maneira gradativa e sustentável, mantém o compromisso de excelência junto aos seus consumidores e sociedade por meio do atendimento e estrutura de suas lojas, pelo modelo inovador do e-commerce, que oferece mais comodidade para que seus clientes façam suas compras on-line, diretamente da plataforma digital. Além dos diversos projetos e apoios nas áreas social, cultural e esportiva.

