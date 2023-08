Após matéria, supermercado retira ‘estrutura hostil’ da calçada

Após matéria do Portal Novo Momento com grande repercussão, um supermercado do bairro Nova Americana retirou as tartarugas instaladas na calçada para afastar moradores em situação de rua.

O supermercado afirmou que a estrutura já existia antes da aquisição do prédio e que o material seria retirado “o mais breve possível”, e assim foi feito.

A prática é proibida por lei. Pinos metálicos pontiagudos, bancos ondulados ou com divisórias, goteiras propositais, entre outros itens utilizados para afastar pessoas em situação de rua, passaram a ser crime este ano.

O município de Americana conta com serviços de assistência, abordagem, bem estar, higiene e abrigo para estes moradores e que podem ser acionados 7 dias por semana.

