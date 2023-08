Pessoas em situação de rua e mendicância são encaminhadas ao SEAS

Pessoas em situação de rua ou mendicância nas vias públicas são atendidas e orientadas por meio do SEAS – Serviço Especializado de Abordagem Social. O serviço é prestado pela equipe de profissionais da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana e pode ser acionado pela população para que o atendimento seja iniciado e as pessoas recebam os cuidados necessários.

O SEAS faz a busca em diversos pontos da cidade, procurando realizar a abordagem e levantar cada situação para que a pessoa possa ser encaminhada da melhor forma possível. A pessoa passa pelo atendimento e encaminhamento ao Serviço de Acolhimento Institucional, com a parceria da Associação Vinde à Luz, ao Abrigo e à Casa de Passagem.

O serviço de acolhimento proporciona atendimento às necessidades básicas (banho, alimentação, roupas, pernoite), serviços de saúde e documentação, encaminhamento para a família ou cidade de origem, além do abrigo temporário, com suporte e acompanhamento da equipe multidisciplinar para superação das situações de vulnerabilidade pessoal e reinserção social e ao mercado de trabalho.

A prefeitura mantém políticas públicas de atendimento à população em situação de rua, mendicância e o combate à exploração do trabalho infantil nas vias públicas. Por meio do decreto nº 12.640, foi instituído o Programa para a Atenção à População em Situação de Rua com o olhar voltado para a população vulnerável e o Comitê Intersetorial do Programa de Atenção à População em Situação de Rua.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou em março deste ano um carro para o Serviço Especializado de Abordagem Social, com o objetivo de ampliar o atendimento e as ações de abordagem social no município. O SEAS passou a contar com dois veículos para as operações.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, falou sobre a importância das ações realizadas para melhor atender essa população. “O trabalho busca o aprimoramento com a implantação de uma política de atendimento integrado, a melhoria da estruturação da rede de atendimento junto ao Comitê Intersetorial e a implantação de uma Casa de Passagem para pessoas em situação de rua”, disse Juliani.

A população pode acionar o SEAS pelos telefones: (19) 9 9100-6811 (Whatsapp) ou (19) 3478-2406, de segunda-feira a domingo, das 8h às 20h e, entre 20h e 8h, pelo telefone 153 da Guarda Municipal de Americana (GAMA).

