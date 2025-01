Suplementos podem potencializar o bronzeado e o manter por mais tempo

Muitas pessoas costumam ir à praia no fim do ano e aproveitam para pegar um bronzeado. Mas a cor tão desejada nem sempre dura o tanto que se gostaria, não é? Para potencializar o tom da pele ao se expor ao sol e, ainda, manter o bronzeado por mais tempo, uma dica é suplementar as vitaminas A, C e E antes, durante e depois da exposição solar.

Conforme explica Cíntia Moser, nutricionista da Dr. Shape, a maior rede de suplementos alimentares do Brasil, Especialista em Nutrição Esportiva e Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, cada uma dessas vitaminas tem sua função no bronzeado:

Vitamina A – Ajuda a produzir a melanina, pigmento que dá cor à pele. Também ajuda a proteger a pele da ação dos raios UV, atuando contra o envelhecimento precoce. “A Vitamina A deve ser sempre utilizada junto com o protetor solar. Não se trata de um substituto, mas de uma substância que, quando ingerida, ajuda a pele a produzir mais melanina para que se obtenha um bronzeado uniforme mais intenso”, explica Cíntia Moser.

Vitamina E – É um antioxidante que, combinado à vitamina A, ajuda a combater os efeitos nocivos dos raios solares. É importante para quem quer manter o bronzeado por mais tempo.

Vitamina C – Também antioxidante, ajuda na formação de colágeno, proteína fundamental para a saúde da pele. “As vitaminas C e E são complementares, devendo ser ingeridas juntas. Elas atuam contra o ressecamento da pele, formação de rugas e reparam danos causados pelo sol”, diz Moser.

A especialista indica que as vitaminas sejam tomadas de 15 a 20 antes da exposição ao sol e que o uso delas seja continuado durante o período em que se está na praia. “Depois da exposição ao sol, pode-se continuar apenas com as vitaminas C e E por até três meses”, explica a nutricionista.

Cíntia Moser dá outras dicas para quem quer ter um bronzeado saudável:

– Exponha-se ao sol em horário seguro: até às 10h e depois das 16h.

– Utilize protetor solar em toda a exposição solar e o reaplique com frequência.

– Utilize apenas suplementos com procedência garantida, adquiridos em locais que prezem pela origem dos produtos. Suplementos podem ser falsificados ou ter armazenamento inadequado, o que os torna inadequados para o consumo, não trazendo os benefícios desejados à saúde.

– Ingira bastante água e água de coco. Evite sucos de frutas e outras bebidas calóricas ou adocicadas, álcool e bebidas adoçadas artificialmente.

– Hidrate a pele o máximo que conseguir, tanto com óleo, no banho, quanto com hidratantes no pós-banho.

