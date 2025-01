AAANO resgata 117 animais em 2024

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) apresenta os resultados de suas ações em 2024, reafirmando seu compromisso com a proteção e o bem-estar animal. O balanço do ano traz dados expressivos sobre resgates, castrações e adoções, além de apontar os desafios enfrentados ao longo do período.

Em 2024, 117 animais foram resgatados, com destaque para o mês de maio, que registrou 20 resgates, incluindo um caso especial envolvendo 11 filhotes. Em comparação a 2023, houve uma redução de 60 resgates, refletindo os esforços da associação em conscientizar a comunidade sobre a importância de prevenir situações de risco para os animais.

As castrações, essenciais para o controle populacional, somaram 63 procedimentos em 2024, 20 a menos em relação ao ano anterior. Esse dado ressalta campanhas municipais de castração na cidade, e também que mais pessoas estão procurando o procedimento para evitar doenças e novos abandonos. No ano passado foram realizadas 171 visitas pós-adoção, quando o time da AAANO vai até a casa dos animais adotados para avaliar os cuidados e adaptação do pet com a família.

No entanto, os números de adoções superaram as expectativas, com 138 animais que encontraram lares definitivos neste ano, sendo uma média de 11 adoções por mês. Foram realizadas 52 feiras de adoção ao longo do ano, com uma taxa de devolução extremamente baixa, de apenas 2,17% (equivalente a 3 devoluções). Em comparação a 2023, houve um aumento de cinco adoções, demonstrando o sucesso das campanhas de conscientização e promoção de adoções responsáveis.

Resumo Comparativo: 2023 x 2024

Resgates: 177 (2023) vs. 117 (2024) — 60 resgates a menos;

Castrações: 83 (2023) vs. 63 (2024) — 20 castrações a menos;

Adoções: 133 (2023) vs. 138 (2024) — 5 adoções a mais.

Carlos Pinotti, presidente da AAANO, destacou os resultados alcançados e a importância do apoio da comunidade. “Os números de 2024 refletem um esforço coletivo para proporcionar uma vida digna aos animais que passam por nossas mãos. O crescimento nas adoções e o baixo índice de devoluções mostram que estamos no caminho certo ao priorizar adoções conscientes e responsáveis. Contudo, a redução nos números de resgates e castrações nos alerta sobre a necessidade de mais recursos e apoio para darmos continuidade à nossa missão. Nosso compromisso com o bem-estar animal permanece inabalável, e esperamos ampliar ainda mais nossas ações em 2025, contando sempre com o apoio da população, e cobrando políticas públicas efetivas pela municipalidade. E sobre os resultados financeiros deste ano, ainda estamos fechando o balanço, mas ao que tudo indica, iremos precisar aumentar os esforços nas arrecadações para investimento em melhorias da nossa estrutura”, finaliza.