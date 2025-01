Ventilador de teto para ajudar no calor do verão

Os ventiladores de teto são itens muito procurados pelos clientes, sobretudo nos meses de calor intenso. Características como eficiência, frescor, versatilidade e bom custo-benefício são alguns dos atrativos que contribuem com o seu sucesso. Afinal, esse tipo de produto gera bastante economia na conta de luz, quando comparado ao gasto de um ar-condicionado. Esses ventiladores estão disponíveis em diversos modelos e materiais, a fim de atender diferentes necessidades e gostos. Para aliviar os dias quentes, a Yamamura traz uma seleção com várias peças. Confira!

PRODUTO 01

Crédito das imagens: Yamamura e Aliseu

Ventilador de teto Jet Plus de 3 pás, que comporta duas lâmpadas bulbo de soquete E27 (não inclusas) com potência máxima de 25W. É produzido em plásticos, metal, vidro e componentes eletrônicos com acabamento eletrostático na cor branca. Indicado para ambientes internos, como salas de estar e jantar, dormitórios, home office, entre outros espaços. Tensão 127V. Dimensões (Alt. x Diam.): 42cm x 99,4cm. Marca Aliseu. Acompanha controle remoto e de parede. Valor: R$ 646.

PRODUTO 02

Crédito das imagens: Yamamura e Aliseu

Ventilador de teto Vime com quatro pás, que comporta duas lâmpadas bulbo de soquete E27 (não inclusas) com potência máxima de 25W. É produzido em metal, vidro, mdf, termoplásticos e juta natural com acabamento em pintura eletrostática. Indicado para ambientes internos, como salas de estar e jantar, dormitórios, home office, entre outros. Tensão 127V. Dimensões (Alt. x Diam.): 45cm x 105cm. Marca: Aliseu. Acompanha controle remoto e de parede. Valor: R$ 2.151.

PRODUTO 03

Crédito das imagens: Yamamura e Hilife

Ventilador de teto com quatro pás retráteis, LED integrado com potência de 30W e fluxo luminoso de 3000lm. Produzido em metal e acrílico com acabamento fosco. Com temperatura de cor ajustável em 3000K (luz amarela), 4000K (luz neutra) e 6500K (luz branca), e função de dimerização, é ideal para trazer conforto e bem-estar a salas de estar e jantar, dormitórios, cozinhas, home office etc. Disponível nas cores branca ou preta. Tensão: 127V/220V. Dimensões (Alt. x Diam.): 40cm x 106cm. Marca: Hilife. Acompanha controle remoto. Valor: R$ 1.118.

PRODUTO 04

Crédito das imagens: Yamamura e Hilife

Ventilador de teto com quatro pás retráteis, LED integrado com potência de 30W e fluxo luminoso de 3000lm. É produzido em metal e acrílico com acabamento fosco na cor dourada. Com temperatura de cor ajustável em 3000K (luz amarela), 4000K (luz neutra) e 6500K (luz branca), e função de dimerização, ele é ideal para trazer conforto e bem-estar a salas de estar e jantar, dormitórios, cozinhas, home office etc. Disponível na cor dourado. Tensão: 127V/220V. Dimensões (Alt. x Diam.): 40cm x 106cm. Marca: Hilife. Acompanha controle remoto. Valor: R$ 1.204.

PRODUTO 05

Crédito das imagens: Yamamura e Aliseu

O ventilador Smart comporta duas lâmpadas bulbo de soquete E27 (não inclusas) com potência máxima de 25W. É produzido em termoplástico e metal com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. É um produto perfeito para destacar o visual de ambientes residenciais e comerciais. Tensão: 127V. Dimensões (Alt. x Diam.): 38cm x 81cm. Marca: Aliseu. Controle de parede incluso. Valor: R$ 813.

PRODUTO 06

Crédito das imagens: Yamamura e Aliseu

Ventilador de teto de três pás e duas lâmpadas bulbo de soquete E27 com potência máxima de 25W (não inclusas). Ideal para salas de estar e jantar, home office e dormitório. Materiais: policarbonato, metal e vidro com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Tensão: 127V. Dimensões (Alt. x Diam.): 42cm x 110,5cm. Marca: Aliseu. Acompanha bluetooth, controle remoto e de parede. Valor: R$ 1.101.

PRODUTO 07

Crédito da imagem: Yamamura e Aliseu

O ventilador de teto Octopus, com oito pás, possui LED integrado com potência de 23W e fluxo luminoso de 2000lm. É produzido em termoplástico e metal com acabamento em pintura eletrostática nas cores gelo e cinza claro. Com temperatura de cor ajustável de 2700K (luz amarela), 4000K (luz neutra) e 6500K (luz branca). Ideal para proporcionar uma sensação de conforto e bem-estar em salas de estar e jantar, dormitórios, cozinhas, home office, entre outros espaços. Tensão: 127V/220V. Dimensões (Alt. x Diam.): 38cm x 152cm. Acompanha controle remoto. Marca: Aliseu. Valor: R$ 3.907.

PRODUTO 08

Crédito da imagen: Yamamura e Ventclassic