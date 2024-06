Surfista em ação- Das lágrimas da vitória em etapa do mundial de surfe e da classificação para Paris, às mesmas lágrimas escorrendo pelo rosto quando teve de buscar a reclassificação à elite no ano anterior. Do mesmo mar em que surgiu como um meteoro, ele também lidou com a batalha para se recuperar de um grave acidente.

Esperança brasileira de medalhas e troféus, Chumbinho mostra porquê o apelido representa resistência ao revelar, de modo inédito, os bastidores da sua vida no novo documentário ‘Meu nome é João Chianca‘, disponível gratuitamente pela Red Bull TV por meio do link redbull.com/joaochianca .

Com cerca de 31 minutos de duração, ‘Meu nome é João Chianca’ apresenta desde imagens exclusivas da infância de Chumbinho, como o momento em que assombrou os pais ao pegar um tubo perfeito na Indonésia aos 12 anos, até os bastidores do grave acidente que sofreu em Pipeline, no final de 2023, que o fez até perder a sensibilidade das pernas nos primeiros instantes.

Fala o surfista

“Eu não me lembro de absolutamente nada. Eu acordei, eu não sabia o motivo de estar ali, de estar hospitalizado. Isso mexeu muito comigo, pois eu sempre tive positividade nos meus atos. E o acidente tirou isso de mim, no início. Eu me frustrava bastante, ficava bem bravo com qualquer ponto negativo que eu tinha em cima da fisioterapia. Eu não me reconhecia como pessoa”, relata o atleta.

O documentário ainda conta com as presenças do pai Gustavo Chianca, da mãe Michele Cabral, do irmão Lucas Chumbo, de amigos e também do surfista que o socorreu assim que sofreu o acidente nos EUA. Agora, recuperado, ele quer focar no sonho de representar o Brasil nas ondas francesas do Taiti no maior evento multiesportivo do mundo. “É um local que eu sempre tive muito a ver com ele. Agora, com essa oportunidade, é um presente. A coisa que mais importa pra mim é ter saúde e ser uma boa pessoa para aqueles que eu amo e, assim, aproveitar os títulos e vitórias”, diz.

Produzido por Tehuá Filmes e dirigido por Loic Wirth, o documentário pode ser visto pelo site oficial da Red Bull TV ou pelo aplicativo Red Bull TV, disponível nas TVs Samsung, Sony BRAVIA, aparelhos Blu-Ray, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®3 (PS3™), Apple TV e Apple Vision Pro. O aplicativo também pode ser baixado nos sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone. O download também está disponível nos seguintes dispositivos: Amazon Fire TV, Kindle Fire, Nexus, Roku e Xbox 360.

Ficha-técnica:

Produção: Tehuá Filmes

Direção: Loïc Wirth

Produção Executiva: Eduardo Laiola, Julia Mattos e Rafael Reis

Produção Executiva Red Bull: Daisy Almeida, Fernanda Lacerda, Gustavo Chiappetta e Nikolas Fonseca

Roteiro: Camila Lourenço e Daniel Tancredi

Edição de história: Rafael Reis e Gustavo Chiappetta

Direção de Fotografia: Loïc Wirth