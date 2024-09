Sustentabilidade; palavra de ordem no asfalto e recape no Brasil

Asfalto e recape- As estradas brasileiras estão recebendo melhorias pontuais ou em trechos completos de ruas, avenidas e rodovias.

Prova disso está nos números relacionados à distribuição de asfalto em todo o território nacional: 870 mil toneladas nos primeiros quatro meses de 2024, volume 15% maior que as 748 mil no mesmo período de 2023.

Neste ritmo, 2024 deve encerrar o ano muito acima das 2,867 milhões de toneladas do asfalto do ano passado. A projeção otimista, no entanto, ganha novos contornos com as atenções sobre sustentabilidade na pavimentação ganham mais visibilidade:

“A sustentabilidade deixou de ser uma tendência momentânea. Com o crescimento em todos os setores da construção, o mercado está atento a novas práticas e novas matérias primas que tragam ganhos para o setor, e a pavimentação não é exceção.” explica Dhyan de Amorim, Gestor da De Amorim Mineradora, empresa do Grupo De Amorim.

O aumento em pesquisas em todo o segmento, inclusive da própria Petrobrás, foca na questão da transição energética sustentável, ao desenvolver formatos de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) mais eficientes.

Uma das melhorias já consolidada no mercado é o uso de filtros de manga durante a secagem dos agregados no processo de fabricação da mistura asfáltica, um ganho importante do ponto de vista ecológico e que tem sido um item de série das fabricantes de usina de asfalto.Para Dhyan, só o fato de reduzir o volume de partículas ultrafinas liberadas na atmosfera já é um grande benefício para o meio ambiente.

O asfalto atual pode ser considerado mais ecológico?

Não é de hoje que a mistura asfáltica passou a oferecer a opção de pneus triturados em sua composição, criando o asfalto-borracha. Além de ajudar a retirar borracha antiga do meio ambiente, que demora séculos para se decompor, a borracha na mistura asfáltica aumenta a

durabilidade das vias em até 40%:

“A aderência na estrada também melhora, então temos uma solução que beneficia tanto a ecologia quanto a segurança nas vias. Quando ocorrem chuvas fortes, o resultado é mais segurança, com menos aquaplanagem.” finaliza o gestor.

