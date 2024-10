Suzano contribui para retirada de mais de 51 mil pessoas da linha da pobreza nos últimos anos

Na semana em que se comemora o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, celebrado oficialmente no dia 17 de outubro, a Suzano maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, reforça o compromisso de contribuir para a retirada de 200 mil pessoas da linha da pobreza nas suas áreas de atuação até 2030. No período de 2021 a 2023, a empresa avançou em sua estratégia social e contribuiu para a saída de mais de 51 mil pessoas dessa condição por meio de investimentos em projetos sociais voltados para a geração de renda, fortalecimento de negócios e capacitação de jovens. Os dados são do Relatório de Sustentabilidade da empresa, que foi divulgado neste ano e traz os principais resultados alcançados pela empresa ao longo do ano anterior.

Ainda de acordo com o documento, o investimento da Suzano em projetos sociais aumentou 36% de 2021 para 2023, atingindo seu maior volume histórico. Somente no ano passado, a companhia destinou R$ 49,3 milhões a iniciativas sociais estruturadas nas frentes de relacionamento, geração de renda e educação. Ao todo, mais de 347 mil pessoas foram beneficiadas por essas ações em 2023.

A empresa investe em projetos que abrangem diversas frentes, como reciclagem inclusiva, empreendedorismo, redes de abastecimento territorial e acesso ao emprego, sempre respeitando as particularidades e vocações de cada região do Estado.

De acordo com o Gerente de Sustentabilidade da Suzano, André Becher, a expectativa para este ano é de que a empresa siga avançando na estratégia “A Suzano acredita que um mundo mais justo se constrói com atitudes que transformam toda a sociedade. Por isso, assumimos o compromisso público de contribuir no combate à pobreza nas regiões onde atuamos junto a parceiros nacionais, regionais e locais e temos conquistado avanços significativos ano após ano. Para nós, mais do que números e metas, esses investimentos são fundamentais para resgatar a autonomia e a autoestima de pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades reais de transformação. Guiados por esse objetivo, vamos continuar desenvolvendo diversas iniciativas e parcerias estratégicas que estão alinhadas com o nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, afirma.

Além das iniciativas próprias, a Suzano busca engajar parceiros na agenda de desenvolvimento social. Neste ano, foram firmados acordos com instituições como Gerando Falcões, no desenvolvimento do programa ASMARA, que estimula o empreendedorismo feminino; o Instituto Terroá, na realização do Projeto Co-labora, que prevê o fortalecimento da agricultura familiar, além das parcerias com o Instituto Bold, Instituto Aliança e Zurich Foundation, para o desenvolvimento de projetos que focam na capacitação, preparo e inserção de talentos no mercado de trabalho.

A empresa ainda renovou parcerias para continuidade e expansão de projetos que têm gerado resultados positivos, como o Projeto Semente, realizado em parceria com o Sebrae, que oferece capacitações em empreendedorismo, mentorias e acompanhamento no acesso a mercados (comercialização dos produtos), o Vem Pro Rugby, em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby, que estimula a prática esportiva e contribui para a formação de crianças e adolescentes.

Por meio dessas iniciativas, a Suzano reitera o compromisso com as comunidades locais para criar um ciclo de inclusão, desenvolvimento econômico e sustentabilidade.

O Relatório de Sustentabilidade 2023 está disponível na Central de Sustentabilidade da Suzano, um hub de conteúdo exclusivo e atualizado sobre aspectos de sustentabilidade da companhia.

