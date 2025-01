Talitha quer criar Conselho Municipal de Combate ao Câncer

A vereadora Talitha De Nadai (PDT), protocolou na Câmara de Americana um projeto de Lei, que cria o Conselho Municipal de Cura, Prevenção e Combate ao Câncer com o intuito de ajudar os pacientes oncológicos e as entidades que atuam com essas pessoas que mais necessitam.

O objetivo do projeto é diminuir os impactos decorrentes desta grave doença na vida daquele que é diagnosticado.

O Conselho Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer busca a reunião de pessoas e ideias para melhorar todo o tratamento das pessoas com câncer.

Fala Talitha

“Quero destacar a importância desse projeto. Sabemos que só quem tem um familiar ou alguém próximo que é paciente oncológico sabe o quanto é difícil e doloroso passar por essa enfermidade. Com certeza o conselho funcionando bem, vai ajudar muito na conquista de novos recursos e condições para o tratamento dos pacientes. Com todos unidos, mais condições virão para a cidade”, afirmou a vereadora.

