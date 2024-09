O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou ao vivo, apoio incondicional a candidatura do Henrique do Paraíso e André da Farmácia nesta quinta-feira(12), durante o evento de lançamento da campanha da coligação Sumaré para Todos que contou com mais de 5 mil pessoas.

Entre elas, importantes lideranças como Welington da Farmácia, Rafael Virginelli, Guilherme Dall’Orto, além de todos os presidentes e candidatos dos partidos da coligação.

Fala Tarcísio

Foi ao vivo, por videoconferência, que Tarcísio, logo na abertura do evento de lançamento, declarou: “Boa noite, Sumaré, quero aqui declarar o meu apoio incondicional e integral ao Henrique do Paraíso.

Henrique foi um grande deputado federal, que eu tive a oportunidade de conviver em Brasília, me ajudou em várias oportunidades, esteve ao meu lado aí na campanha. É uma pessoa conservadora, é uma pessoa Cristã, é uma pessoa trabalhadora, tem experiência apesar da pouca idade, apesar de ser jovem. Está preparado para essa missão, está preparado para fazer um trabalho maravilhoso por Sumaré e vai contar com o nosso integral apoio, vai contar com a mão estendida, vai contar com o governo do estado de São Paulo. Sumaré é Henrique do Paraíso, Sumaré é 10!”, afirmou Tarcísio de Freitas.

André da Farmácia emerge como uma figura decisiva para o futuro de Sumaré. Com uma trajetória marcada por coragem e competência, André se destacou como o segundo vereador mais votado nas eleições de 2020, conquistando 2.501 votos e aprovando 54 leis na câmara municipal. Focado em qualificação profissional, infraestrutura e saúde, ele agora se une a Henrique do Paraíso para oferecer um governo mais próximo da população e implementar soluções eficazes para os desafios enfrentados pelos cidadãos.

“Vamos batalhar pelas famílias sumareenses, vamos implementar políticas públicas para as mulheres, para as mães atípicas, para os autistas, vamos cuidar dos profissionais da nossa cidade e oferecer a qualificação necessária para trazer mais emprego, desenvolvimento e progresso para nossa cidade. Aqui em Sumaré, vai ter um governo sério e comprometido”, reforçou.

Em um momento crucial para a cidade de Sumaré, Henrique se dirige aos seus apoiadores para expressar sua gratidão e reforçar o compromisso de sua candidatura. Seu discurso destaca a importância da união e a ambição de transformar a cidade de forma acelerada e significativa.

“Grato ao nosso povo de Sumaré, a cada um de vocês que está aqui hoje participando da maior mobilização política da história da cidade e contribuindo para a formação da maior coligação de direita que já tivemos. Nós vamos governar para o nosso povo juntos, André, e esse governo é aquele que dará oportunidades para todas as pessoas, para toda a nossa gente, para todo o nosso povo.Vocês estão prontos para combater o sistema ao meu lado? Vamos fazer esta cidade se desenvolver 20 anos em apenas 4 e isso é um compromisso! Eu sei como fazer e vou fazer!” afirmou Henrique.

