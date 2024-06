Tarcísio e Bolsonaro vão inaugurar “Meu PET” em Santa Bárbara nesta sexta

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), recepciona nesta sexta-feira (14), às 17 horas, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e demais autoridades para a cerimônia de inauguração do “Meu PET – Clínica Veterinária”. O ex-presidente Jair Bolsonaro estará na comitiva do governador e participará do evento, que é aberto à população.

Localizado na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, no Jardim Souza Queiroz, o Meu PET oferecerá serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x e endoscopia, laboratório de análises clínicas, setor de urgência e emergência, além dos serviços de vacinação, castração e adoção responsável.

A unidade terá 480 m² de área construída, com salas cirúrgicas, de medicação, internação e equipamentos para ofertar atendimento regionalizado aos animais domésticos. O investimento entre obra e equipamentos é de R$ 6 milhões.