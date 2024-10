TCE aprova contas de 2022 da Guarda Municipal de Americana

A Guarda Municipal de Americana obteve a aprovação das contas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) referentes ao exercício de 2022, após quase duas décadas de reprovações.

O diretor comandante Marco Aurélio da Silva lembra que quando assumiu a direção da corporação, em 2021, existiam mais de 20 apontamentos feitos pelo tribunal relacionados às análises de exercícios anteriores.

“Mesmo com o período da pandemia, foi possível equacionar as questões com o trabalho conjunto com as demais secretarias da Prefeitura, como Fazenda, Negócios Jurídicos e Governo, permitindo ajustes no orçamento e alterações na legislação com o envio de proposituras à Câmara Municipal”, disse o comandante.