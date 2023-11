TCE aprova contas de Andia por unanimidade

O TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) aprovou por unanimidade as contas do ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, relacionadas ao exercício de 2020.

Em sessão realizada nesta quarta-feira (29), o Tribunal decidiu sobre estas contas que são as mais importantes, pois tratam do ano de encerramento de seus dois mandatos consecutivos e demonstram que o gestor foi capaz de reconduzir as finanças e os índices administrativos do município a patamares equilibrados, mesmos depois da profunda crise financeira nacional dos anos 2015 e 2016, assim como durante o próprio ano de 2020, quando teve início a pandemia da COVID-19.

“A aprovação das contas de 2020 representa uma grande vitória, pois o ano de encerramento valida todo o trabalho realizado nos anos anteriores. Mesmo enfrentando umas das mais severas crises das últimas décadas, nos anos de 2015 e 2016, conseguimos concluir nosso ciclo de dois mandatos entregando uma Prefeitura equilibrada, superavitária e com recursos em caixa para a sequência dos trabalhos. Mais do que isso, mesmo nesses anos de tamanha dificuldade, ainda ampliamos expressivamente todos serviços prestados aos barbarenses e elevamos para outros patamares os nossos índices na educação, segurança, saúde, saneamento, transporte, segurança e qualidade de vida”, comentou Andia.

A aprovação unânime, pelo TCE, das contas de encerramento de 2020 também tem impacto positivo no campo político para ex-prefeito, uma vez que acaba com a pressão sobre a apreciação das contas anteriores, que tramitam no Legislativo Municipal. Denis Andia já teve as contas de 2013, 2014 e 2015 também aprovadas pela Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

“As contas de 2020 demonstraram que todos os apontamentos realizados pelo TCE nos anos anteriores foram reconduzidos, solucionados ou reequilibrados. Soubemos enfrentar os anos de crise priorizando as pessoas nos momentos mais difíceis para elas, quando as famílias barbarenses mais precisaram da Prefeitura, quando os pais e mães perderam seus empregos, planos de saúde e as condições financeiras para arcar com escolas e creches particulares. Os serviços públicos municipais foram ampliados justamente quando arrecadávamos menos por conta crise. Isso foi priorizar a nossa gente. Como sempre, olhamos para as pessoas. Ao mesmo tempo, jamais deixamos de ser austeros e zelosos com os recursos públicos, administramos com muita seriedade. O resultado final foi uma cidade melhor para todos e as contas da Prefeitura em dia. O TCE também entendeu assim”, ressaltou Denis Andia.

Denis Andia foi o primeiro prefeito reeleito da história de Santa Bárbara d’Oeste, deixou a Prefeitura com 82% de aprovação popular e ainda elegeu seu sucessor. Nas eleições de 2022, obteve 75.082 votos e foi o candidato a deputado federal mais votado da RMC. É o segundo suplente do MDB para a Câmara dos Deputados, em Brasília.

