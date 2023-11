Em nota, Rio Branco afirma não ter ligação com operação da PF

O Rio Branco Esporte Clube emitiu uma nota oficial afirmando que não tem nenhum tipo de envolvimento com a operação “Torre Eiffel” deflagrada pela Polícia Federal, que tem por objetivo desarticular organização criminosa que atua no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em várias cidades do interior de SP, bem como em outras cidades de MG e SC.

De acordo com as investigações, estima-se que somente nos últimos dois anos, o grupo investigado mais de R$ 50 milhões em transações financeiras, mobiliárias e imobiliárias relacionadas ao tráfico de drogas utilizando contas de empresas adquiridas pelo líder do grupo bem como em contas de “laranjas” da organização criminosa na compra e venda de bens móveis e imóveis. Dentre as formas de “lavar” o dinheiro do tráfico de drogas, foram identificadas movimentações financeiras relacionadas a centros de beleza e estética, hotéis, concessionárias de revenda de veículos, empresas de mototáxis, açougue, supermercado, compra e venda de bens móveis, imóveis, entre eles uma cobertura no litoral, jet-skis, lanchas, joias, veículos de luxo e até mesmo o patrocínio de um time de futebol da região de Americana/SP.

Veja a nota do clube:

“Conforme divulgado por alguns veículos de imprensa, sobre as investigações da Polícia Federal na Operação Torre Eiffel, que segundo a PF, “uma das formas de promover a lavagem de dinheiro do comércio de drogas seria o “patrocínio” em um time de futebol da região de Americana” o Rio Branco Esporte Clube vem a público afirmar que não está ligado sob nenhum aspecto nesta operação e que não tem ligação alguma com esta investigação da PF.”

