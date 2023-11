Os postos de gasolina no Brasil já têm a opção de adquirir bombas de combustível que inibem a prática de fraude na entrega de combustíveis. Estas bombas, equipadas com certificação digital ICP-Brasil, prometem revolucionar o mercado e proporcionar mais transparência e confiança para os consumidores.

Muitos postos têm utilizado técnicas fraudulentas para entregar menos gasolina e diesel do que o volume informado no display das bombas. A fraude ocorre na comunicação entre o bloco medidor e o transdutor óptico, resultando em uma entrega menor de combustível do que a paga pelo consumidor.

Esta prática resulta em uma significativa sonegação fiscal. Segundo o Instituto do Combustível Legal, estima-se que cerca de R$ 14 bilhões são sonegados anualmente no Brasil, com R$ 1 bilhão apenas em janeiro de 2023.

Com a redução das fraudes e maior eficiência, há uma expectativa de que o preço da gasolina possa diminuir, beneficiando os consumidores.

Para Emerson Castro, sócio administrador da Sempre Tecnologia, este avanço coloca um desafio aos governantes para adotar medidas que assegurem a implementação ampla desta tecnologia, promovendo transparência e justiça no mercado de combustíveis.

“Isso representa um passo significativo na luta contra a fraude e sonegação fiscal, além de ser um exemplo de como a tecnologia, pesquisa e desenvolvimento podem trazer benefícios econômicos tangíveis para a sociedade”, afirmou Castro.

Conduzido pelo Inmetro, com apoio da Universidade Federal de Santa Catarina e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), o projeto busca expandir a aferição metrológica para outros equipamentos, como medidores de luz, velocímetros e balanças de precisão.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Fontes

Sempre Tecnologia

Priscila Carvalho – priscila@sempretecnologia.com.br

61 3045-5090

Inmetro

dicom@inmetro.gov.br

(21) 2145-3926

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP