Temperatura deve subir a partir de quinta; não há previsão de chuva

Mais uma semana sem previsão de chuva em Americana, Santa Bárbara e região. O frio leve deve continuar e, a partir de quinta-feira, a temperatura vai subir e atingir a máxima de 30ºC.

No final de semana que passou, a região enfrentou fortes rajadas de vento com muita poeira, que dominou o céu por alguns instantes. Logo após, no sábado a noite e no domingo, uma chuva branda ajudou a amenizar as consequências do tempo seco. Veja como fica a previsão para a semana de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

Segunda-feira (26)

Temperatura Mínima 8°C

Temperatura Máxima 20°C

Terça-feira (27)

Temperatura Mínima 6°C

Temperatura Máxima 25°C

Quarta-feira (28)

Temperatura Mínima 9°C

Temperatura Máxima 29°C

Quinta-feira (29)

Temperatura Mínima 14°C

Temperatura Máxima 30°C

Sexta-feira (30)

Temperatura Mínima 15°C

Temperatura Máxima 29°C