Teste vocacional: o que é e por que fazer?

Você provavelmente já ouviu falar em testes vocacionais. À medida em que se aproxima o momento de decidir em qual curso de graduação se inscrever no vestibular, muitas vezes esse teste é sugerido ao estudante como uma ferramenta que o auxiliará a encontrar a carreira que mais se encaixa no seu perfil, com o intuito de tomar essa decisão tão importante que é a escolha da profissão. Mas, afinal, você sabe no que consiste e quais são os principais benefícios em fazer esse teste? Se não, calma! O Pravaler te explica!

O teste vocacional nada mais é do que um questionário que pode te ajudar a descobrir qual é a sua vocação profissional, ou seja, entender quais são os cursos e profissões que você tem maiores chances de curtir e se dar bem!

Então, com os resultados do teste, você poderá ter mais certeza sobre qual graduação escolher. Assim, há chances maiores de você ter sucesso e realização, tanto profissional quanto pessoal, ao longo da sua trajetória de carreira. O teste vocacional já ajudou milhares de pessoas a encontrarem profissões que realmente as encantam. Legal, né?

Mas atenção! É importante lembrar que o teste vocacional deve ser usado como um guia, e não como uma resposta definitiva para suas dúvidas. Os resultados te ajudarão a entender quais são as suas qualidades e as suas inclinações para as tantas profissões que existem atualmente. Ele pode te ajudar a ter certeza de um caminho que você já pretendia seguir ou te fazer pensar em carreiras que você nem tinha cogitado ainda, mas a decisão final deve sempre ser baseada no que você sente ser o certo!

Esses testes normalmente são construídos por psicólogos, especialistas em carreira e autoconhecimento, assim como instituições focadas em orientação vocacional e profissional, mas existe a possibilidade de serem feitas entrevistas individuais, proporcionando um resultado ainda mais preciso. O ideal é combinar o teste vocacional com as entrevistas psicológicas. Assim, o resultado apresentado para você será ainda mais completo, detalhado e assertivo, de forma que ajude em diversas questões de toda a sua vida profissional e pessoal.

