Tiktoker do PCC alimenta conspirações bolsonaristas

Frank Willians, um tiktoker que diz ser ex-integrante do PCC, agora virou um importante ‘alimentador’ das teorias de conspiração bolsonaristas nas redes sociais. Seus vídeos circulam em grupos de whatsapp e também no X (ex-twitter).

Willians apareceu em outubro do ano passado e suas lives chegaram a bater 10 mil pessoas.

Alvos do tiktoker

Ele sumiu por uns tempos e voltou agora atacando lideranças políticas do país. Os principais alvos das falas dele são o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O tiktoker aparentemente hoje mora fora do Brasil e segue servindo como ‘fonte’ para teorias bolsonaristas. Até Carlos Bolsonaro, o filho mais ‘fora da casinha’ de Jair Bolsonaro, tem republicado os vídeos em que Willians aparece.

Em um podcast no começo do mês, ele citou que havia um comunicado de exigência para que voto fosse dado a Lula nas eleições de 2022: “Era pra todos os integrantes do PCC votar no Lula e instruir os seus familiares”.

