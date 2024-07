O time do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) se reuniu esta terça-feira para aparar as arestas e definir os rumos da sequência do processo eleitoral deste ano.

Uma pesquisa divulgada esta terça-feira mostra Bill bem atrás do prefeito Leitinho Schooder (PSD), o que deve ter acelerado a busca por unidade no principal campo da oposição.

TIME REUNIDO

O presidente do Republicanos Vanderlei Cocato havia assustado o grupo ao convocar a convenção de seu partido e deixar nas entrelinhas que o grupo poderia marchar sozinho.

Mas a reunião desta terça-feira definiu que as convenções serão em datas separadas mas com a manutenção do apoio a Bill prefeito. Cocato vem mesmo a vereador como nome forte do Republicanos.

Republicanos dia 27 de julho

PL de Bill convenção dia 30 de julho

