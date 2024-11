Tivoli anuncia chegada da Kacyumara ao shopping

O Tivoli Shopping anuncia a chegada das Lojas Kacyumara no centro de compras. Com mais de 60 anos de tradição e líder no segmento de cama, mesa, banho, tapetes e decoração, esta será a 13ª loja da marca e a primeira unidade em um shopping center, marcando um importante passo na expansão da empresa. A inauguração acontecerá na primeira quinzena de dezembro.

Fundada em 1962 pelas irmãs Cacilda, Cida e Mara, a Kacyumara começou como um pequeno bazar no interior de São Paulo, vendendo peças artesanais como aventais e toalhas.

Hoje, a marca é reconhecida em todo o Brasil pela alta qualidade e design inovador de seus produtos, que combinam conforto e sofisticação para transformar ambientes.

Com três plantas produtivas e centro de distribuição operando em Americana (SP), Brusque (SC) e Jacutinga (MG), a rede conta com lojas em Americana, Limeira, Araras, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Indaiatuba, Rio Claro, Jundiaí e Sorocaba.

Um novo espaço de inspiração e estilo no Tivoli

A nova loja no Tivoli será instalada em um espaço de 123 metros quadrados, próximo à Vivara, e oferecerá aos clientes uma experiência completa, com uma ampla seleção de produtos dos segmentos de cama, mesa, banho, tapetes e itens de decoração. Para celebrar a inauguração, a loja promoverá uma ação especial com a distribuição de brindes aos visitantes.

Além disso, a chegada da Kacyumara ao shopping também resultará em novas contratações, fortalecendo a economia local. “Estar no Tivoli Shopping é um marco importante para a nossa história. Estamos muito animados em levar nossos produtos para o Tivoli, um espaço que valoriza tanto o conforto quanto a beleza”, destaca Ronaldo Leme, diretor de varejo das lojas Kacyumara.

A inauguração da Kacyumara reflete o compromisso do Tivoli Shopping em oferecer um mix diversificado de lojas, atendendo aos mais variados perfis de consumidores. “A chegada da Kacyumara reforça nosso compromisso em trazer opções que ofereçam tanto utilidade quanto sofisticação. Essa inauguração simboliza mais um passo na história do Tivoli como um centro completo de compras, lazer e experiências”, afirma a gerente geral do shopping, Nubia Castro.

Nubia destaca que a nova unidade reforça a atratividade do centro de compras. “Estamos muito felizes em receber a Kacyumara, uma marca que une tradição, qualidade e inovação. É uma grande conquista para o shopping e uma oportunidade incrível para nossos clientes conhecerem esta marca tão importante de produtos para o lar.”

Serviço

Inauguração das Lojas Kacyumara no Tivoli Shopping

Quando: 1ª quinzena de dezembro de 2024

Onde: Próximo à Vivara – Tivoli Shopping

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping