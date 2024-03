Tivoli Shopping promove shows com covers de Mamonas Assassinas, Queen e Raul Seixas

Com uma programação musical especial, o Tivoli Shopping retoma, a partir desta quinta-feira, dia 07, o projeto “Clássicos do Pop Rock”, com apresentações gratuitas em tributo a grandes artistas do pop rock nacional e internacional. Todos os shows ocorrem às 19h30, na Praça de Alimentação.

Na quinta-feira, “Mamonas Diet Music” apresenta os sucessos da banda brasileira de rock formada em Guarulhos. O grupo, que realiza shows em todo o Brasil desde 2008, conta com um repertório de aproximadamente 20 músicas, como as clássicas “Vira-Vira”, “Pelados em Santos”, “Uma Arlinda Mulher” e “Sábado de Sol”.

Já no dia 21 de março, é a vez da banda “Bohemian Rock – Queen Cover”, com uma verdadeira imersão no universo Queen. Além de um repertório composto por músicas de todas as fases da banda, desde a década de 70, a apresentação ainda traz figurinos idênticos, equipamentos iguais e de mesmos timbres, além dos trejeitos e performance de palco marcados pela banda inglesa.

Para encerrar a programação com chave de ouro, no dia 11 de abril a “Banda Ecologia”, liderada por Mauro Ross, resgata as canções de maior sucesso e o legado de Raul Seixas, com um repertório vasto e repleto de rock.

“O projeto ‘Clássicos do Pop Rock’ é tradicional em nosso calendário cultural e o público adora. A programação foi pensada com muito carinho e música de qualidade, esperamos que nossos clientes aproveitem muito”, disse Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

SERVIÇO

“Clássicos do Pop Rock”

Data: 07/03, 21/03 e 11/04

Horário: a partir das 19h30

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping

OBS: apresentações gratuitas

