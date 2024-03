Intervenção em adutora poderá afetar abastecimento de água no Mollon na terça

Em virtude de uma interligação na adutora do novo loteamento Jardim Pântano III, o abastecimento de água poderá oscilar para o Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, na terça-feira (5), das 7 às 20 horas.

A ação será executada pela empresa responsável pelo empreendimento e acompanhada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) barbarense, que solicita a compreensão dos moradores do Jardim Mollon e orienta a economia de água que fica reservada na caixa do imóvel.

Os telefones para informações são: 0800-770-3459 e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite, ou por mensagens de texto pelo WhatsApp: (19) 9.9992-6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

