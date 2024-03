Especialistas da Claroty , empresa de proteção de sistemas ciberfísicos, alertam que esta gigantesca transformação tecnológica do setor automotivo também chama a atenção de cibercriminosos, que passaram a mirar as vulnerabilidades da cibersegurança do setor.

Entre os principais desafios da indústria para combater os cibercriminosos, que miram a invasão de sistemas de veículos conectados, incluem a rapidez com que o nível de segurança e de privacidade desses veículos devem evoluir e serem capazes de evitar tais ataques. A mudança na estratégia dos fabricantes de veículos conectados será na forma de novos investimentos, fusões e aquisições e colaborações com fornecedores e outras empresas de segurança cibernética. De acordo com o relatório divulgado pela Transparency Market Research Inc, o setor global de segurança cibernética automotiva foi estimado em US$ 2,7 bilhões, em 2022. Prevê-se que este mercado avance 16,6% nos próximos sete anos, com expectativas de alcançar US$ 10,5 bilhões em 2031. “É preciso ter consciência de que carros são redes de computadores sobre rodas. Assim, o risco de hackear um carro por vez não é tão assustador, mas hackear uma frota de veículos de uma vez, pode fazer com que uma cidade inteira fique bloqueada e, com isso, facilite a ação de criminosos”, destaca Italo. “As empresas que atuam desenvolvendo e comercializando veículos conectados à rede devem estar atentas à questão da cibersegurança, uma vez que o mercado está em constante mudança diante de novas tecnologias emergentes e, agora, diante do avanço da Inteligência Artificial. Assim, é essencial que os fabricantes estejam sempre um passo à frente dos cibercriminosos, prevenindo e mitigando os riscos de possíveis ataques”, enfatiza. A cibersegurança segue em forte expansão para combater as ameaças cibernéticas, especialmente os ataques contra redes usadas na conexão de veículos e infraestruturas críticas. A Claroty alerta sobre a necessidade de padronização e colaboração em todo o setor automotivo é fundamental para a adoção de soluções de cibersegurança automotiva. “A colaboração entre os setores é fundamental. Além disso, os fabricantes do setor automobilístico precisam não apenas assegurar atualizações de softwares, mas aproximar-se de soluções mais robustas e concretas para prevenção e aptas a evitar ciberataques, principalmente, em cadeia”, diz. “Esperamos que regulamentações e investimentos em soluções estabeleçam padrões mínimos na forma de uma estrutura básica, sobre a qual as montadoras desenvolvem seus produtos. As regulamentações devem impulsionar mudanças significativas para solidificar cada vez mais a cibersegurança voltadas à crescente área de veículos modernos”, finaliza Calvano.