Revitalização da Orla da Praia Azul começa nesta quarta-feira

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou na manhã desta segunda-feira (4) a ordem de serviço para a revitalização da Orla da Praia Azul, incluindo a Praça José Leite de Camargo. Com previsão de término em seis meses, a obra terá início nesta quarta-feira (6).

“Importante investimento em um local tão importante para nossa cidade que sempre foi voltado ao lazer e turismo. Teremos uma Orla totalmente revitalizada e uma área mais digna para receber as famílias. Essa obra vai oferecer qualidade de vida e opção de lazer para todo americanense”, destaca o prefeito Chico.

Com quase 400 metros de comprimento e três áreas públicas que juntas somam aproximadamente 7.750 m², a Orla da Praia Azul receberá as seguintes melhorias: acessibilidade através da construção de rampas de acesso às calçadas, faixa de travessia elevada, pisos táteis para pessoas com deficiência visual, bebedouros acessíveis e rampa de acesso ao palco para eventos. Além disso, os pisos das calçadas serão substituídos para que tenham larguras adequadas, fiquem livres de barreiras e se tornem acessíveis.

“Mais uma promessa que nossa gestão vai cumprir com a população americanense. Estou muito feliz só de imaginar que esse local será todo revitalizado, um desejo antigo da população que vai se tornar realidade”, comemora o vice-prefeito Odir Demarchi.

Haverá ainda instalação de mobiliário urbano contemporâneo, como lixeiras e bancos; pintura viária, como faixas de travessia e vagas de estacionamento preferenciais; construção de quadra de areia, duchas, parquinho infantil, estação de ginástica ao ar livre, campo de bocha coberto e skate park. Também será instalado um bicicletário, enquanto a iluminação passará por melhorias com instalação de lâmpadas de LED.

“Essa é uma obra muito importante para a região da Praia Azul e para o município. Uma união de esforços do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FDMU), emenda parlamentar e contrapartida de uma empresa. Só foi possível a realização desta obra graças a essa união de forças”, ressalta o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

O investimento é de R$ 1.628.000,00, sendo R$ 500 mil de recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo, intermediados pelo deputado Delegado Bruno Lima, R$ 813 mil por meio do FDMU e R$ 315 mil de contrapartida da empresa Pura Construtora por conta de empreendimentos na cidade. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.