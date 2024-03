Paraguaia e atleta olímpico vencem corrida do PagueMenos

Com mais de 2.800 inscritos, cidade de Americana recebeu primeira etapa do Circuito Corridas PagueMenos 2024

Foi dada a largada! Os praticantes de corrida de rua inscritos no Circuito Corrias Pague Menos 2024, etapa de Americana, cruzaram a linha de chegada na manhã do último domingo, dia 3 de março. Divididos nas categorias 5k, 10k e 21k, masculino e feminino, a competição reuniu mais de 2.800 atletas profissionais e amadores. A supervisão técnica foi da FPA (Federação Paulista de Atletismo), com organização da Chelso Sports e patrocínio da Rede de Supermercados Pague Menos.

Com trajeto que saiu em frente à APAE de Americana e passou pelas principais ruas e avenidas do município americanense. Os mais de 2.800 inscritos concorreram vales-compras nas lojas do Supermercados Pague Menos. Os prêmios foram entregues aos cinco primeiros colocados nas categorias feminina e masculina, nos 5 km, 10 km e 21 km. Além disso, a equipe com maior representatividade, a Grae Team, recebeu um prêmio de R$ 1.000,00 em reconhecimento à sua participação expressiva no evento. Abaixo, os atletas vencedores de cada categoria:

5 km – Feminino:

1º Colocado: Lidiane Batista dos Santos – Tempo 00:19:41

2º Colocado: Mirian de Farias – Tempo: 00:19:48

3º Colocado: Sueli Ramos SiIlva – Tempo: 00:21:03

4º Colocado: Catherine Ludmilla Fidêncio – Tempo: 00:21:09

5º Colocado: Jaqueline Rodrigues de Albuquerque – Tempo: 00:21:29

5 km – Masculino:

1º Colocado: Lucas Bissoli – Tempo: 00:15:36

2º Colocado – Andre Santana- Tempo: 00:15:43

3º Colocado: Antonio Pedro da Silva Sales – Tempo: 00:15:45

4º Colocado: Marcelo Malteze- Tempo: 00:16:19

5º Colocado: Guilherme Henrique Cibene – Tempo: 00:16:22

10 km – Feminino:

1º Colocado: Adriana Domingos da Sila – Tempo: 00:38:47

2º Colocado: Daniela Lavignati – Tempo: 00:39:13

3º Colocado: Leidiane Aparecida Cipriano- Tempo: 00:39:31

4º Colocado: Edna Maria de Almeida – Tempo: 00:39:50

5º Colocado: Paloma Benedicto Andrade- Tempo: 00:39:57

10 km – Masculino:

1º Colocado: Fernando Augusto Rodrigues – Tempo: 00:30:56

2º Colocado: Geilson dos Santos da conceição – Tempo: 00:31:41

3º Colocado: Robson Pereira de Lima – Tempo: 00:31:58

4º Colocado: Luan Bissoli – Tempo: 00:32:09

5º Colocado: Lucas Souza – Tempo: 00:33:00

21 km – Feminino:

1º Colocado: Carmen Patricia Martinez Aguilera – Tempo: 01:22:32

2º Colocado: Natalia Regina Painelli – Tempo: 01:23:45

3º Colocado: Franciele Monalisa dos Santos- Tempo: 01:24:08

4º Colocado: Solange Bento Bela – Tempo: 01:25:55

5º Colocado: Marina Malachias – Tempo: 01:26:20

21 km – Masculino:

1º Colocado: Wellington Bezerra da Silva – Tempo: 01:06:30

2º Colocado: Antonio Marco Pereira de Araujo – Tempo: 01:07:19

3º Colocado: Silvano Lima Pinto – Tempo: 01:08:32

4º Colocado: Gustavo Henrique Pereira – Tempo: 01:09:11

5º Colocado: Damião Ancelmo de Souza – Tempo: 01:09:52

Além das distâncias de 5km, 10km e 21 km, a equipe “Pernas da Alegria”, grupo de corredores voluntários que conduzem PCD (Pessoa com Deficiência) em triciclos adaptados, marcou presença. A psicóloga Laura Muller é PDC, atua como assistente de comunicação na Rede de Supermercados Pague Menos e participou pela primeira vez de uma corrida de rua. “Foi incrível poder ver muitas pessoas juntas em prol da saúde. É sempre muito importante, mas saber que eu, como colaboradora, pude trazer representatividade para crianças e pessoas com deficiência, é muito gratificante. Com certeza, esta será minha primeira corrida de muitas que virão”, comenta Laura.

Sobre a participação do “Pernas da Alegria”, Laura Muller destaca que “ é essencial e bastante necessária para tornar meu desejo uma realidade. Através do projeto ‘Pernas da Alegria’ podemos ter a sensação de inclusão e pertencimento, algo tão necessário para nossa sociedade, pois não importa a velocidade da corrida e sim as pessoas que se dispõem a estar ao nosso lado para conquistarmos nossos objetivos”.

O principal objetivo do Circuito é incentivar um estilo de vida saudável entre os entusiastas do esporte, motivando-os a correr pelas ruas para alcançar suas metas individuais. Além disso, o evento visa promover a prática esportiva na comunidade local e estimular o turismo, atraindo participantes de várias cidades. As próximas etapas do Circuito Corridas Pague Menos ocorrerão em nas cidades de Limeira (7/4), novidade no Circuito, Valinhos (5/5), Itu (16/6), Piracicaba (29/9), Mogi Guaçu (20/10) e Campinas (17/11). As inscrições já estão abertas no site https://www.corridapaguemenos.com.br/, para todas as etapas. Quem quiser, poderá adquirir o combo com todas as corridas ou realizar inscrição para cada uma.

