O ex-marido da Ana Hickmann, Alexandre Correa, fez um vídeo atacando

Edu Guedes nas redes sociais. “talarico, safado, sem vergonha”, xingou o ex acusado de agressão física à apresentadora e ex-modelo.

O chef de cozinha recorreu à Justiça para pedir punição contra o ex-marido de Ana Hickmann e a gente conta tudo com exclusividade.

Alexandre Correa fala sobre suposta traição de Ana e afirma não querer que filho do casal conviva com Edu Guedes: “Quero longe do meu filho, uma pessoa que cooperou para tentar me prender”.

