Delivery da droga cai pra DISE em Americana

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, na manhã desta segunda-feira (04), a Operação “DELIVERY”, decorrente de investigações a respeito de denúncias anônimas noticiando que um indivíduo uniformizado e em uma motocicleta com baú traseiro de uma seguradora estaria entregando drogas da região da Vila Bertini, Vila Mariana e Campo Verde, em Americana.

Equipes descaracterizadas da DISE passaram a monitorar a região de forma velada, sendo que, em dado momento, foi avistada uma motocicleta condizente com as características denunciadas. A motocicleta foi acompanhada e, ao parar em um cruzamento da Avenida Charles Fenley, enquanto utilizava o celular, o motociclista foi abordado. Durante busca pessoal foi localizada 01 porção de maconha, 01 celular e R$24,00 no bolso da calça do abordado.

Em entrevista com os agentes da DISE, confessou que tinha drogas escondidas no baú da motocicleta. O baú estava trancado e a chave estava juntamente com a chave de ignição da moto. No baú foram encontradas 476 gramas de maconha em 06 pedaços grandes. Em diligências na residência do investigado, foi encontrada mais 01 porção de maconha, além de 02 balanças de precisão e 01 rolo de papel film.

Segundo confissão do investigado, ele comprava quantidades maiores de maconha e vendia em porções de 25 gramas por R$80,00. Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, que foi conduzido, juntamente com as apreensões, para a Sede da DISE.

A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante delito. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente escoltado à Cadeia Pública de Sumaré onde aguardará por Audiência de Custódia.

