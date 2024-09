Tivoli realiza “Master Kids – Oficina de Pizza” para crianças

A partir desta sexta-feira, dia 20, crianças entre 4 e 12 anos vão colocar, literalmente, a mão na massa na “Master Kids – Oficina de Pizza”, nova iniciativa do Tivoli Shopping. O projeto, que é gratuito e tem o objetivo de proporcionar uma experiência lúdica e divertida, é uma excelente oportunidade para que os pequenos se divirtam e aprendam de forma prática e descontraída, estimulando a criatividade. O projeto será realizado até o dia 20 de outubro em frente ao restaurante Coco Bambu.

Com a ajuda de um pizzaiolo animado e sua equipe, as crianças terão a chance de se tornarem verdadeiros minichefs, vivenciando todo o processo de criação de uma pizza, desde a escolha dos ingredientes até o momento de personalizar a embalagem.

A experiência começa com a caracterização dos pequenos, que serão vestidos com aventais e toucas de mestre cuca, seguidos por uma rápida explicação sobre a importância da higiene e dos utensílios necessários para a preparação do prato.

Entre tantas partes divertidas da oficina, destaque para a gincana de ingredientes, onde os participantes competem para conquistar seus recheios favoritos. Enquanto as pizzas estão no forno, as crianças poderão decorar suas próprias caixas de pizza, que levarão seus nomes, tornando a experiência ainda mais personalizada.

A atividade dura cerca de 30 minutos e promete momentos de muita alegria e aprendizado.

Para Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, o evento busca unir diversão e educação em uma experiência única para as crianças. “Estamos sempre em busca de eventos que agreguem valor ao desenvolvimento das crianças e ofereçam algo além do entretenimento. A ‘Master Kids – Oficina de Pizza’ mistura aprendizado com diversão e sabemos que as crianças e suas famílias vão adorar a oportunidade de criar suas próprias pizzas em um ambiente seguro e cheio de animação.”

Proprietário da Babalu Eventos Corporativos (empresa responsável pelo evento), Leandro Ribeiro Guimarães, a oficina foi desenvolvida com atenção a todos os detalhes, desde a recepção calorosa até o momento final da degustação. Segundo ele, as crianças vão aprender de forma prática e divertida a importância de preparar seus alimentos, incentivando a autonomia e o trabalho em equipe.

A presença dos responsáveis é obrigatória durante a participação das crianças no evento.

SERVIÇO

Master Kids – Oficina de Pizza

Quando: Até 20 de outubro

Horário: 13h às 20h*. Sessões a cada hora. (*) Entrada da última sessão

Local: Em frente ao restaurante Coco Bambu – Tivoli Shopping

Evento gratuito: Vagas limitadas – inscrição por ordem de chegada no balcão, não havendo agendamento para outros dias.

Observações:

Podem participar crianças de 4 a 12 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhados de um responsável)

Capacidade: 10 crianças por sessão

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping