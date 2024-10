O Tivoli Shopping recebe a partir desta terça-feira, dia 1º, a exposição do professor e artista de Santa Bárbara d’Oeste, Walcirlei Cesar Siqueira “30 Anos – Personalidades Inspiradoras”. A mostra celebra os 30 anos de carreira do artista e poderá ser visitada até o dia 20 de outubro, em frente as lojas Renner e Riachuelo.

A exposição reúne 14 obras de desenho e pintura e explora o universo do realismo, com um toque pessoal e sutil do artista. Inspirado por personalidades que marcaram a história e a humanidade, Walcirlei retrata figuras ilustres, tanto contemporâneas quanto históricas, em sua série comemorativa. As obras convidam o público a uma reflexão sobre atos heroicos e inspiradores que moldaram o mundo.

Segundo o artista, a exposição reflete um momento importante de sua trajetória: “Essa série é fruto de dois anos de trabalho e estudo sobre personalidades que impactaram a humanidade de forma positiva. Através dessas obras, busco inspirar o público com exemplos de força, coragem e transformação, celebrando os 30 anos da minha jornada artística”, diz.

Walcirlei, que já expôs no Tivoli em outras ocasiões, já contando com mais de 10 exposições individuais e coletivas ao longo dos últimos anos no centro de compras, destaca a importância de dessa mostra comemorativa: “É sempre muito gratificante expor no Tivoli Shopping, o público é muito receptivo e o retorno tem sido excelente. Esta nova exposição, que marca meus 30 anos de carreira, é especialmente significativa para mim.”

A coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, ressalta que a exposição reforça o compromisso do shopping em apoiar a cultura e as artes locais: “Estamos muito felizes em receber essa exposição que celebra os 30 anos de trajetória do Walcirlei, um artista talentoso e querido pela nossa comunidade. Essa mostra oferece ao público uma experiência enriquecedora, cheia de significado e reflexão e para o Tivoli é um privilégio poder contribuir com a divulgação da arte e proporcionar momentos culturais como esse aos nossos visitantes.”

Sobre Walcirlei Cesar

Ao longo de sua carreira, Walcirlei explorou uma vasta gama de técnicas e materiais, como desenho, pintura, escultura, xilogravura e vídeo arte, sempre com uma abordagem contemporânea. Seu estilo, que ele define como figurativo abstrato, permite a criação de narrativas e interpretações únicas, com uma característica expressiva marcante.

Com inúmeras exposições em cidades da região, na capital São Paulo e até em países da América Latina, Walcirlei também foi premiado em vários salões de arte. Em 2014, o artista lançou o livro virtual “Vinte Anos de Arte e Cultura”, no qual apresentou um recorte de suas obras e reflexões. Agora, dez anos depois, ele prepara uma nova publicação revisada, trazendo suas conquistas e exposições mais recentes.

Serviço:

Exposição “30 Anos – Personalidades Inspiradoras” – Walcirlei Cesar Siqueira

Quando? 1º a 20 de outubro de 2024

Local? Em frente as lojas Renner e Riachuelo

Entrada? Gratuita

