Tivoli Shopping recebe o teatro “Divertida Mente” no feriado do dia 7

O Tivoli Shopping promete uma tarde cheia de diversão e aventuras para toda a família no feriado de 07 de setembro, com a apresentação do teatro “Divertida Mente”. O espetáculo, inspirado na animação de maior bilheteria de todos os tempos, acontecerá na Praça de Alimentação, às 16h.

A peça acompanha a emocionante jornada de Riley, em um Pocket Show encantador que transportará o público para o universo de uma menina cheia de vida e emoções. Prestes a enfrentar o desafio de apresentar um trabalho na escola ao lado de sua melhor amiga, Grace, Riley se vê em um turbilhão de sentimentos.

Como lidar quando Alegria, Tristeza e Medo se misturam? Em uma narrativa envolvente, repleta de música, amizade e autodescoberta, Riley mostra que é natural sentir um pouco de tudo e que, com o apoio dos amigos e a força interior, é possível transformar o medo em coragem.

Além do teatro, o Tivoli Shopping funcionará em seu horário normal no dia 07 de setembro, das 10h às 22h, incluindo todas as lojas, quiosques, Praça de Alimentação e espaços de lazer.

SERVIÇO:

Teatro “Divertida Mente”

Data: 07 de setembro

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping

Entrada gratuita

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

