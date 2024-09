Tivoli Shopping terá Semana do Cinema com ingressos a R$12

A partir desta quinta-feira, dia 12, o MovieCom do Tivoli Shopping recebe mais uma edição da Semana do Cinema. A ação conta com ingressos a preço único de R$12 para todas as sessões, além de promoções nos combos de pipoca e refrigerante e é válida para todas as sessões nas salas tradicionais.

Idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), Ingresso.com e Grupo Consciência, a Semana do Cinema tem se tornado parte da rotina de muitos brasileiros e tem o objetivo de democratizar o acesso à sétima arte, oferecendo uma oportunidade de lazer acessível e de qualidade para o público de todas as idades.

Durante toda a Semana do Cinema, o público poderá conferir uma variedade de filmes, com destaque para o lançamento do longa-metragem “Silvio”, protagonizado por Rodrigo Faro, que narra a trajetória do icônico apresentador de TV, Silvio Santos.

“Essa é mais uma ação de incentivo à cultura e ao lazer, pensada para toda família”, afirma a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichello.

Além do valor especial dos ingressos, durante a Semana do Cinema os espectadores terão a chance de aproveitar combos de pipoca e refrigerante com preços reduzidos, tornando a experiência ainda mais completa.

Os ingressos estão disponíveis para compra em todos os canais – na bilheteria/bomboniére, no terminal de autoatendimento e no site para compra on-line.

Presidente do FENEEC, Lúcio Otoni, ressalta que o objetivo da iniciativa é “celebrar a presença dos espectadores e democratizar ainda mais o acesso à magia que só a experiência cinematográfica proporciona. É a grande diversão para pessoas de todas as idades.”

Crescimento e impacto – A Semana do Cinema teve início em 2022 e já contabiliza mais de 13 milhões de espectadores em suas quatro edições. Segundo Marcos Barros, presidente da ABRAPLEX, a Semana do Cinema tem sido um grande impulsionador para os cinemas, contribuindo para o aumento do fluxo de público nas salas e promovendo a cultura do cinema no Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

SERVIÇO

Semana do Cinema

Quando: 12 a 18 de setembro de 2024

Onde: MovieCom do Tivoli Shopping

Valor: R$12 (salas tradicionais 2D)

OBS: Programação completa e venda de ingressos disponíveis no site do cinema ou diretamente nas bilheterias físicas e digitais.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping

Veja mais notícias aqui