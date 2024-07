Tons pastel, integração e soluções na reforma de apartamento com 73m²

As cores e tons possuem um poder polivalente dentro da arquitetura de interiores: elas concebem cenários, transmitem sensações e participam ativamente da decoração ao mesclar-se ao mobiliário, revestimentos e outros objetos complementares. E, dentro das infinitas opções de variações, os tons pastel, que exploram as tonalidades de baixa saturação, são excelentes para trazer serenidade e encanto em quaisquer ambientes. Foi com essa inspiração que a arquiteta Mari Milani executou o projeto de reforma para uma jovem que comprou o imóvel direto da planta. Localizado em Pinheiros, zona oeste da capital paulista, a profissional deixou o apartamento com a essência e personalidade da moradora, incluindo recursos inteligentes que deixaram a vida da moradora muito mais prática e aconchegante.

Para aproveitar sistematicamente os 73m², a retirada da porta existente entre os dois ambientes integrou a sala de varanda. Acompanhe os detalhes da transformação:

Tons e mais

Integração leve e coloridaAs cores aquareláveis se evidenciam logo na entrada do apê por conta de uma espécie de corredor que deságua em uma chapelaria/bar na tonalidade salmão. O recanto que dá as boas-vindas à proprietária e seus convidados acompanha um amplo banco que facilita a movimentação de calçar e retirar os sapatos, além de também atuar como sapateira.

Com o auxílio da marcenaria, o cantinho também recebeu a adega climatizada, além armários e gavetas que atendem as demandas da jovem | Projeto da arquiteta Mari Milani | FOTO: Julia Herman Fotografia

Para garantir uma integração inteligente, a arquiteta desenhou um móvel, posicionado na sala de estar, que acolhe o rack, o painel de TV e, ao se estender até a varanda, torna-se um confortável canto alemão que complementa os assentos da mesa de jantar.

O poderoso móvel ainda ganhou iluminação interna em LED, prateleiras para os itens decorativos e o rack com pequenas portinholas com acabamento palhinha, deixando o estar ainda mais gostoso | Projeto da arquiteta Mari Milani | FOTOS: Julia Herman Fotografia

Mari conta que quando o imóvel foi entregue pela construtora, apenas a varanda contava com revestimento no piso. Então, no projeto de reforma ela promoveu o nivelamento e a substituição pelo mesmo porcelanato em tom rosado que acompanhou a paginação da sala.

Com o advento do canto alemão configurado pela arquiteta Mari Milani, a circulação entre os ambientes ficou muito mais espaçosa e a mesa passou a comportar, com total comodidade, seis pessoas em seu entorno | FOTO: Julia Herman Fotografia

Nos detalhes da mesa de jantar, o futon rosa e, ao fundo, a prateleira onde a moradora cultiva suas plantinhas. Na iluminação, o mix entre o perfil de LED no teto, para a iluminação geral, e os pendentes acima da mesa | Projeto da arquiteta Mari Milani | FOTO: Julia Herman Fotografia

De um lado da varanda a mesa de jantar e, do outro, a composteira residencial | Projeto da arquiteta Mari Milani | FOTOS: Julia Herman Fotografia

A composteira foi um pedido especial que foi prontamente atendido pela arquiteta. Para que a jovem possa produzir o seu próprio adubo orgânico, os gavetões foram acomodados em um móvel estilizado e discreto.

A discrição e a praticidade se fizeram presentes na inserção da composteira na varanda, uma requisição cada vez mais frequente e que ressalta a importância de considerar a sustentabilidade nos projetos de arquitetura de interiores | Projeto da arquiteta Mari Milani | FOTO: Julia Herman Fotografia

O charme do rosa Com sua delicadeza e romantismo, o rosa protagonizou em diversas formas:

O rosa se evidencia na marcenaria da cozinha e obteve ainda mais graciosidade com o ladrilho hidráulico estampado que reveste o frontão da pia | Projeto da arquiteta Mari Milani | FOTOS: Julia Herman Fotografia

Além do rosa, o cinza claro envolve o nicho do micro-ondas e o ripado que esconde o aquecedor a gás. Na bancada que se prolonga até a área de serviço, a resistência da pedra industrializada Coverlam | Projeto da arquiteta Mari Milani | FOTO: Julia Herman Fotografia

Na flexibilidade que o rosa oferece aos projetos, a arquiteta investiu no mesmo gradiente clarinho para a marcenaria do banheiro que envolve tanto os armários inferiores, como o superior com espelho e acompanhado pelas prateleiras.

Compatível com o rosa, a arquiteta Mari Milani definiu o cinza como a cor dos misturadores e dos demais acessórios do banheiro | FOTOS: Julia Herman Fotografia

Dormitório com closet e penteadeira mimetizados

Criado através de uma marcenaria inteligente, o guarda-roupa do dormitório ganhou um fechamento em vidro canelado na porta de correr e uma superfície na qual se desenvolve uma penteadeira suspensa.

A penteadeira foi acompanhada pela naturalidade orgânica do espelho| Projeto da arquiteta Mari Milani | FOTO: Julia Herman Fotografia

A essência romântica também é percebida na conciliação entre o tijolinho e a cabeceira estofada. Na espécie de ‘caixa’ onde está o closet, a porta de correr, realizada com vidro canelado, foi a solução para otimizar o espaço disponível | Projeto: Mari Milani | FOTOS: Julia Herman Fotografia

Sobre Mari Milani

Formada em arquitetura e urbanismo em 2009, pós-graduada em master arquitetura em 2012, com mais de 300 projetos realizados em lares e negócios, Mari Milani está sempre presente nas maiores feiras e eventos de design do mundo acompanhando e trazendo as últimas tendências de mercado para seus clientes.

Para ela, a construção de um ambiente transformador vai além de erguer paredes e distribuir cômodos; é a habilidade de criar um espaço que reflita a personalidade e os sonhos de cada cliente, pensando sempre no conforto e segurança. Cada projeto é uma oportunidade de criar sensações diferentes e únicas, seja por meio da iluminação, do formato ou da decoração.

