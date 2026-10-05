Top 5 deputados
Deputados federais mais votados em Nova Odessa (SP)
1) Lucas Pavanato De Oliveira (PL): 6.147 votos
2) Raí Stein Sciascio (REPUBLICANOS): 2.140 votos
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
3) Erika Hilton (PSOL): 2.021 votos
4) Denis Eduardo Andia (MDB): 1.314 votos
5) Renata Hellmeister De Abreu Melo (PODEMOS): 1.059 votos
Deputados estaduais mais votados em Nova Odessa (SP)
1) Andrea Pereira Silva Souza (PL): 6.924 votos
2) Maria Eduarda Campopiano Monteiro (PL): 3.151 votos
3) Franco Ravera Sardelli (PL): 2.356 votos
4) Ricardo Molina Dias (REPUBLICANOS): 1.779 votos
5) Jose Antonio Barros Munhoz (PSD): 1.740 votos
Leia + sobre política regional